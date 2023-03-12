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Yıkım kararı verilen evden malzeme almak isteyen iki kişi göçük altında kaldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı devam eden bir binada pencere ve kapıları söken iki kişi duvarın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Yaralı olarak kurtarılan kişiler hastanede tedaviye alındı.

Ekleme: 12.03.2023 - 20:07 Güncelleme: 12.03.2023 - 21:02 / Editör: Ozge Selin
Yıkım kararı verilen evden malzeme almak isteyen iki kişi göçük altında kaldıOlay, saat 16.00 sıralarında Gerede ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem Aydemir ve Enver Ercin ev sahibi ile anlaşarak kentsel dönüşüm kapsamında fay hattı üzerinde olduğu için yıkım kararı verilen iki katlı binadan ahşap pencere ve kapıları almak için çalışma yaptı.

Yıkım kararı verilen evden malzeme almak isteyen iki kişi göçük altında kaldı

Bu sırada kısmen yıkık olan binanın duvarı çöktü. İki kişi çöken duvarın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Enkaz altında kalan iki kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yıkım kararı verilen evden malzeme almak isteyen iki kişi göçük altında kaldı

Yaralanan işçiler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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