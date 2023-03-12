CHP’den İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: Atanmaları uygun görülürse atanacaklar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı dağıtmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Cumhurbaşkanı yardımcılığı formulü üretilmişti.İmamoğlu ve Yavaş'ın adının Cumhurbaşkanı yardımcılığı için geçmesi üzerine, iki belediye başkanının görevinden ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu oldu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı yayında İmamoğlu ve Yavaş'ın iki görevi de aynı anda yapamayacağını söyledi. Kuşoğlu, 'İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır.' dedi.Kuşoğlu şöyle devam etti:'14 Mayıs'a kadar görevlerinden ayrılmalarına gerek yok. Kılıçdaroğlu seçildikten sonra istişare yapılacak. Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar. 'Belediyelerdeki yapılacak işler var' denilerek bir karar alınırsa Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek. Ondan sonra bu göreve başlayacaklar.