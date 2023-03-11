İstanbul’da etkili olan yağışlar ile birlikte Başakşehir'de hafif ticari araç ile çarpışan İETT otobüsü bariyerlere saplandı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı

Kaza Sultangazi-Arnavutköy yolunda meydana geldi. Sultangazi Habibler istikametinde seyreden 34 TP 6358 plakalı İETT otobüsü, aynı yönde ilerleyen 34 KE 7909 plakalı hafif ticari araçla Başakşehir mevkisinde çarpıştı. İETT otobüsü çarpmanın etkisiyle Sultangazi Habibler yol ayrımındaki bariyerlere saplandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otobüsteki H.T.K. ve Z.Y.K. ile hafif ticari araçtaki M.C.K. ve H.S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındılar. İETT otobüsü, olay yerinden çekici aracılığıyla kaldırılarak garaja çekildi.