  • USD: 18,94 - 18,97
  • EURO: 20,05 - 20,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Maltepe’de korkutan yangın! 3 katlı binanın çatısı yandı

Maltepe’de 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Ekleme: 11.03.2023 - 23:46 Güncelleme: 11.03.2023 - 23:51 / Editör: Ozge Selin
Maltepe’de korkutan yangın! 3 katlı binanın çatısı yandıMaltepe, Gülensu Mahallesi, Esenköy Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm çatıyı sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla yanan çatıya müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sırasında mahalle sakinlerinin sokağa döküldüğü görüldü. Çatının yanması çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemeleri sürüyor.

Maltepe’de korkutan yangın 3 katlı binanın çatısı yandı

Görgü tanığı Kahraman Gündüz, “Misafirliğe geldik. Alevleri görüp dışarıya çıktık. Alevler camdan dışarıya vuruy
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti
Bakan Nebati duyurdu: EYT kıdem tazminatı kefalet hacmi 50 milyar liraya çıkarıldı
Ticari araç ile çarpışan İETT otobüsü bariyerlere saplandı
Diyarbakır'da konut seferberliği: '27 bin 253 konutun yapımına başlandı'
Anavatan Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeşil ışık
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: Bu hafta Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak
Kızılay Başkanı Kınık'tan 'Kızılay'a kan bile vermem' diyen Karamollaoğlu'na 8 maddeli cevap
Deprem felaketinde 34'üncü gün: Can kaybı 47 bin 975'e yükseldi
Kentsel dönüşüme finansal destek! Bakan Nebati: Kiralık konut arzını artıracağız
HÜDA PAR aday çıkarmayacak
Bahçeli'den HDP'ye hazine yardımı kararına tepki: AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur
Başkan Erdoğan AK Parti İl Başkanları'na seslendi: 16. seçim zaferinin altında sizlerin imzası olacak.
GÜNDEM YSK: Seçime 36 siyasi parti katılacak
Bakan Akar'dan 'Asker kışladan geç çıktı' iddialarına yanıt: Mehmetçik 05.45'te enkaza hareket etti
Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündeminde: Kaybedecek vaktimiz yok!
İstanbul'un deprem sorununu 5 yılda çözerim demişti... İmamoğlu verdiği sözü unuttu
Bakan Soylu: Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki terörist etkisiz
Şehit eşinden 6’lı masaya: Eşimin katilleri ile masaya oturanlara hakkımı helal etmiyorum
CHP’li başkan 2.5 milyonluk liralık seyahate çıkıyor... Belediye kasasından ödenecek
HDP ile pazarlık ateşle oynamak
11 Mart hava durumu: Meteoroloji'den o illere turuncu kod uyarısı!

11 Mart hava durumu: Meteoroloji'den o illere turuncu kod uyarısı!

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

Depremin vurduğu Adıyaman'da fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü

Depremin vurduğu Adıyaman'da fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü

İstanbul'daki üst geçit ve viyadüklere deprem uyarısı: Göçme riski var

İstanbul'daki üst geçit ve viyadüklere deprem uyarısı: Göçme riski var

10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu

10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu