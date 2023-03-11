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HDP ile pazarlık ateşle oynamak

Altılı Masa koltuk umutlarını terör örgütünün Meclis şubesi HDP’ye bağladı. HDP’nin Türkiye’yi bölmeyi amaçlayan ‘Tutum Belgesi’nin güdümüne girmek üzereler. Kandil ise şimdiden bakanlık düşleri kurmaya başladı

HDP ile pazarlık ateşle oynamak
Ekleme: 11.03.2023 - 10:06 Güncelleme: 11.03.2023 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
HDP ile pazarlık ateşle oynamak
Koltuk sevdası için her yolu mübah gören Altılı Masa, umutlarını terör örgütünün Meclis şubesi HDP'ye bağladı. Ortak mutabakat metninde PKK'nın adını dahi geçirmeyen 6 parti, HDP'nin 2021 yılında yayımladığı 'Tutum Belgesi'nin de güdümüne girmek üzere. Yerel özerklikten Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemeye kadar skandallarla dolu hedefler içeren metnin yaratacağı tahribat, muhalefet tarafından dikkate bile alınmıyor. Bu durum, Kandil talimatlı isimlerin bakanlık düşleri kurmasına da yol açıyor.

Skandalların merkez üssü haline gelen Altılı Masa'ya adını dayatmayı başaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak HDP ile kol kola girmenin zeminini hazırlıyor. PKK güdümünde siyaset yürüten HDP ise bu süreçte hem bakanlık planları yapıyor hem de yerel özerklik hayalleri kuruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yenebilmek için her türlü müzakereye açık olan muhalefet liderleri, şimdiden HDP şakşakçılığına başladı. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e parmak sallayan mektubu sonrası HDP'nin 2021 yılında yayımladığı 'Tutum Belgesi' bir kez daha gündeme geldi. Skandal maddeler içeren ihanet bildirisi, Altılı Masa'nın boynuna geçirilmek istenen tasma olarak değerlendiriliyor.

KILIÇDAROĞLU MAŞA MI OLACAK?
'Güçlü demokrasi' örtüsü altında yerel özerklik, tutuklu teröristlerin serbest bırakılması, terör örgütüne her türlü desteği sağlayan belediyelere atanan kayyumların kaldırılması, farklı etnik kimlik talebi, terörle mücadelenin durması ve KHK'ların iptali gibi hayalleri içeren 'Tutum Belgesi' HDP'nin Türkiye'ye monte etmeye çalıştığı ihanet belgesi olarak biliniyor. Altılı Masa ile yapılacak olan görüşmelerde dolaylı ya da direkt yoldan bu talepleri tek tek isteyecek olan HDP'li isimler, koltuk aşkı için eli kolu mahkûm olan Kılıçdaroğlu'nu yeni süreçte aktif olarak kullanmanın hazırlıklarını yapıyor.

HDP ile pazarlık ateşle oynamak
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HDP ile pazarlık ateşle oynamak
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