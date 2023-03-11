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Galatasaray - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Ekleme: 11.03.2023 - 09:43 Güncelleme: 11.03.2023 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.

Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan maçı 3-2 Galatasaray kazanmıştı.

Eksikler
Sakatlığı düzelen ve son 2 idmanda yer alan Muslera görev verilmesi halinde oynayabilecek. Sakatlıkları süren Mertens ile Midtsjö'nün ise maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Kasımpaşa'da Eysseric cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Cezası biten Günay Güvenç'in takımdaki yerini alması beklenirken Tırpan, Hajradinovic, Bahoken ve Koita ceza sınırındaki isimler olarak dikkat çekiyor.

Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Zaniolo, Kerem, Mauro Icardi

Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Djilobodji, Donk, Ben Ouannes, Aytaç, Tirpan, Malsa, Fall, Koita, Chouiar
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