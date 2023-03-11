Diyarbakır'da konut seferberliği: '27 bin 253 konutun yapımına başlandı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Başkanlığı'ndaki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:Buraya gelen yardımların fazlasını diğer illere göndermek için büyük bir mücadele verdik. Diyarbakırlı kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Mağdur olan bütün vatandaşlarımız için bir seferberlik anlayışı içindeyiz.5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. 1 milyon 706 bin binada inceleme yapıldı. 11 ilde eş zamanlı olarak çalışmalarımız devam ediyor.Sahaya aklıyla fikriyle cesaretiyle koşan ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Tüm ekiplerimiz ile birlikte insanlık tarihimizin en acı günlerinden birinde devlet-millet anlayışını ortaya koyduk.Konut seferberliği için çalışmalar başladı. Mikro bölgeleme çalışması yaptığımız alanlarda yapım sürecini başlattık. Diyarbakır'da 18 bin konut ve 3 bin köy konutu olmak üzere toplamda 21 bin konutunun yapımını planladık. Yapılacak yerleri istişare ettik. Uzman ekipler TOKİ ile birlikte bir master plan çerçevesi içinde Diyarbakır'ın kültür ve ruhunu bu plana yansıtacağız.Toplamda 27 bin 253 konutun sahada fiilen yapımına başlamış olduk. Önümüzdeki günlerde 309 bin konutun yapımını başlatmış olacağız. 11 ilimizde eş zamanlı olarak yürüyecek bu süreç. Diyarbakır'da şehrin geleceğine ilişkin tüm esnaf için yerleri belirleceğiz tüm sektörler için. Gelen talep doğrultusunda valilik çalışacak. Rezerv alanları belirleyeceğiz. Esnafımızdan gelen talepler doğrultusunda yapacağız. Şehrin kültürüne uygun, avlulu bir anlayışla yapacağız.Diyarbakır bir yanda Dicle bir yanda Ulu Camisi ile atalarımızın bize emaneti. 7'den 70'e dillerin dinlerin yaşadığı Diyarbakırımızı aynı kültürü ile geleceğe taşımak amacı ile çalışacağız. Tarihi surlarda hasar gören yerlerimiz var. Surların restorasyon süreci kaldığı yerden devam edecek. Tarihi hanlar hamamlar zarar gören ne var ise aslında uygun bir şekilde ayağa kaldıracağız. Sur'da yaptığımız anlayış ile zarar gören tüm alanları aynı anlayış ile ayağa kaldıracağız.