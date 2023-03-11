Deniz ulaşımına fırtına engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunulmuştu.Denizde bu sabah erken saatlerde görülen lodos etkili oldu. Avcılar sahil kesiminde dalgalar kayalıklara vurdu.Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada lodos nedeniyle bu sabah Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Maltepe-Adalar seferlerinin yapılamadığı belirtildi.Öte yandan Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, 08.00 ve 15.25 saatlerindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul Eminönü/Sirkeci- Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) , seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.AKOM ve AFAD'tan; cumartesi akşam saat 22.00'ye kadar etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yollarda göllenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.