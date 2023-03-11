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Beyaz Gazete
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Deniz ulaşımına fırtına engeli

Sabah İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle, İstanbul´da Şehir Hatları´ndaki bazı seferler iptal edildi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferlerinin de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi

Ekleme: 11.03.2023 - 09:20 Güncelleme: 11.03.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Deniz ulaşımına fırtına engeliMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunulmuştu.

SABAH ETKİLİ LODOS BAŞLADI

Denizde bu sabah erken saatlerde görülen lodos etkili oldu. Avcılar sahil kesiminde dalgalar kayalıklara vurdu.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada lodos nedeniyle bu sabah Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Maltepe-Adalar seferlerinin yapılamadığı belirtildi.

BUDO'DAN İPTAL AÇIKLAMASI

Öte yandan Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, 08.00 ve 15.25 saatlerindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul Eminönü/Sirkeci- Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) , seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.

AKOM VE AFAD DA UYARDI

AKOM ve AFAD'tan; cumartesi akşam saat 22.00'ye kadar etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yollarda göllenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
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