Deniz ulaşımına fırtına engeli
Sabah İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle, İstanbul´da Şehir Hatları´ndaki bazı seferler iptal edildi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferlerinin de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunulmuştu.
SABAH ETKİLİ LODOS BAŞLADI
Denizde bu sabah erken saatlerde görülen lodos etkili oldu. Avcılar sahil kesiminde dalgalar kayalıklara vurdu.
ŞEHİR HATLARI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ
Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada lodos nedeniyle bu sabah Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Maltepe-Adalar seferlerinin yapılamadığı belirtildi.
BUDO'DAN İPTAL AÇIKLAMASI
Öte yandan Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, 08.00 ve 15.25 saatlerindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul Eminönü/Sirkeci- Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) , seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.
AKOM VE AFAD DA UYARDI
AKOM ve AFAD'tan; cumartesi akşam saat 22.00'ye kadar etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yollarda göllenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
SABAH ETKİLİ LODOS BAŞLADI
Denizde bu sabah erken saatlerde görülen lodos etkili oldu. Avcılar sahil kesiminde dalgalar kayalıklara vurdu.
ŞEHİR HATLARI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ
Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada lodos nedeniyle bu sabah Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Maltepe-Adalar seferlerinin yapılamadığı belirtildi.
BUDO'DAN İPTAL AÇIKLAMASI
Öte yandan Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, 08.00 ve 15.25 saatlerindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul Eminönü/Sirkeci- Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) , seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.
AKOM VE AFAD DA UYARDI
AKOM ve AFAD'tan; cumartesi akşam saat 22.00'ye kadar etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yollarda göllenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
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