BAE, depremzedelere 215 uçakla yardım malzemesi gönderdi

Birçok Arap ülkesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin yaraları sarmak için her türlü yardımda bulundu.İlk günden itibaren arama kurtarma ekiplerini gönderen bölge ülkeleri, depremzedeler için her türlü yardım için çeşitli kampanyalar düzenledi. Arap ülkeleri, ayni ve nakdi yardımların yanı sıra başlattıkları kampanyalar ve insani yardım operasyonlarıyla depremden etkilenenlere destek verdi. Bu ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.BAE, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 215 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı. BAE Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan 'Yiğit Süvari 2' operasyonuna ilişkin bilgi verildi.Operasyon kapsamında Türkiye ve Suriye'ye 215 uçakla 5 bin 975 ton insani yardım ulaştığı ifade edildi. Depremden etkilenen bölgelere destek için 'Yiğit Süvari 2' operasyonunun devam ettiği belirtildi.