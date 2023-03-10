YSK: Birinci turda sonuç alınmazsa ikinci tur 28 Mayıs'ta gerçekleşecek

Türkiye'de seçim tarihi kesinleşti...Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı krizi sonrasında Ankara'da yaşanan hareketli günler sakinleşti.Aylardır cumhurbaşkanı adayını seçemeyen 6'lı masa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak isimi belirledi.Yaşanan yoğunluğun üzerine gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'dan gelecek seçim tarihinin belirlenmesine kalmıştı.Tarihin ertelenip ertelenmeyeceği konuşulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak belirleyerek canlı yayında imzaladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.Kararın ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine ilişkin açıklama yaptı.Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener şu ifadeleri kullandı:Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine YSK'mız yaptığı toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihini Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tarihi olarak belirlemiştir.Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise seçim tarihi 28 Mayıs 2023 olarak belirlenmiştir.