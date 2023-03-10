Seçim 2023 ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan seçim kararını imzaladı

Başkan Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinde 'Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır' hükmünde yer alan yetkisini kullanarak seçim kararını imzaladı. Başkan Erdoğan imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.Tarihi seçim için tarihi gün! Başkan Erdoğan seçim kararını imzaladıErdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:Yarınki resmi gazetede yayınlanacak kararın YSK'nın seçim takvimini başlatacak. 2 ay sonraki ilk pazar günü olan 14 Mayıs'ta milletimiz cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandığa gidecek. Tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum.Bizim seçim tarihini öne çekme kararı alma sebeplerimiz şunlardır:18 Haziran gençlerimizi ilgilendiren sınav takvimiyle çakışan bir tarihti. Yine aynı tarih Hac vazifesine yönelik tarihti. İlk ve ortaokul dereceli okullarda tatile girecekti. Bu sebepler 18 Haziran sağlıklı bir tarih değildi. Amacımız bir yıl içinde 244 bin konut ve 75 bin köy evinden oluşan 319 bin haneyi tamamlayarak, hemen hak sahiplerine teslim etmektir.(Deprem konutları) Etap etap tamamlayarak 3,5 milyon insanımıza yeni, güvenli, huzurlu hayat alanları oluşturana kadar çalışmakta kararlıyız.Ülkenin bir bölümü can kayıplarıyla feryat ederken bir kesimin siyasi hesapları uğruna sergilediği aymazlığın faturasını milletin sırtına yükleyemeyiz. Türkiye'nin ne vakit kaybına ne dikkat dağınıklığına ne de enerjisini gereksiz yere harcamaya tahammülü vardır. Bizim bölgeye ilk günden gittiğimizden haberi olmayan, garip garip konuşmalar yapanları var. Biz yaralıyız biz dertliyiz. hanımefendi konuşuyor. Kendisi Hatay milletvekiliymiş. Senin vekilliğin bir yere kadar bağlar. cumhurbaşkanı olarak biz 11 ilin 11'inde de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürdük.Alternatif olarak da 14 Mayıs tarihini teklif ettik. Demokratik geçmişimiz bakımından anlamlı bir yıl dönümüne de tekabül eden bu tarihin milletimiz nezninde hüsnü kabul gördüğünü biliyoruz. Ancak ülkemizin 6 Şubat'ta ardı ardına yaşadığı iki büyük deprem seçimle ve seçim tarihi ile ilgili tartışmaları gündemimizden çıkardı. Asrın felaketi olarak nitelenen bu deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana ve Elazığ illerimizde yüreklerimizi yakan can ve mal kayıplarına yol açtı. Depremin ilk günlerindeki ağır kış şartları, hasar gören alt yapı ve 500 kilometreyi bulan yıkım alanının büyüklüğü işimizi hayli güçleştirmiş olsa da ya bir yol bularak ya bir yol açarak insanlarımızın yardımına koştuk. Bu 11 ilimizde yaşayan 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen geniş bir çevrede hissedilen depremde 47 binin üzerinde insanımız vefat ederken, 115 binden fazla insanımız da yaralı olarak kurtarıldı.Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır. Bu kararın diğer partilere de örnek olacağını düşünüyorum. Seçim sürecinde tüm müzikleri yasaklıyoruz.