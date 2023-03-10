  • USD: 18,93 - 18,96
  • EURO: 19,99 - 20,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'un ihracatı iki ayda 15 milyar doları aştı

İstanbul, ihracatta Türkiye'nin en hareketli ili konumunda. İstanbul'dan dünyanın 216 noktasına ürün gönderiliyor ve tüm ihracatın yüzde 39,6'sını üstleniyor.

Ekleme: 10.03.2023 - 12:28 Güncelleme: 10.03.2023 - 12:29 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'un ihracatı iki ayda 15 milyar doları aştı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, İstanbullu şirketlerin dış satımı ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 15 milyar 55 milyon dolara yükseldi.

İstanbul'u izleyen iller
İstanbul'u 2 milyar 761 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 483 milyon dolarla Bursa, 2 milyar 283 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 635 milyon dolarla Ankara, 1 milyar 321 milyon dolarla Gaziantep, 864 milyon 166 bin dolarla Sakarya, 794 milyon 146 bin dolarla Manisa, 648 milyon 662 bin dolarla Denizli, 495 milyon 301 bin dolarla Mersin izledi.

İstanbul'un Türkiye'nin ihracatındaki payı yüzde 39,6
Ocak-şubat döneminde dünyanın 216 noktasına ürünlerini ulaştıran İstanbullu şirketlerin Türkiye'nin ihracatındaki payı yüzde 39,6 oldu.

İl bazında en fazla ihracat artışı da İstanbul'da
Yılın 2 ayında il bazında en fazla ihracat artışını İstanbullu şirketler gerçekleştirdi.

İstanbullu şirketlerin dış satımı, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 150 milyon 606 bin dolar arttı.

İstanbul'un ihracatını kimya sektörü sırtladı
İstanbul'da en fazla ihracatı 2 milyar 792 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 2 milyar 273 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 270 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 253 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 1 milyar 63 milyon dolarla çelik, 1 milyar 41 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 875 milyon 175 bin dolarla mücevher, 677 milyon 251 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri, 562 milyon 714 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 542 milyon 460 bin dolarla makine ve aksamları izledi.

En fazla dış satım Almanya'ya
İstanbullu şirketler, ocak-şubat döneminde en fazla dış satımı, 1 milyar 314 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştirdi.

Almanya'nın ardından şehirden, ABD'ye 785 milyon 87 bin dolarlık, Rusya Federasyonu'na 775 milyon 237 bin dolarlık, İspanya'ya 691 milyon 727 bin dolarlık, İtalya'ya 689 milyon 791 bin dolarlık ihracat yapıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor
TSK ve MSB yalanı erken patladı: CHP'li Öztrak'ın iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan cevap
Bakan Nebati: İstihdam rekor seviyeye ulaştı
'Mücahid Kılıçdaroğlu' ifadelerine bir tepki de AGD'den: Asalak söylemler
Yargıtay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Manevi tazminat cezasını az buldu
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: İki fay birden kırılarsa... İki şehre dikkat çekti: Depremler olursa bizi şaşırtmaz
Gelecek Partisi 'Amed' ifadesini olağan karşıladı: Amed denilebilir...
İktidarı destekleyen vatandaşları tehdit eden Yunus Günçe Sözcü TV'de işbaşı yaptı
Devlete borç kalmayacak! Tarihi düzenleme yasalaştı: O borçlar siliniyor!
Enkaz altındaki insanlarla dalga geçmişlerdi... İşte o vicdansızlar için istenen ceza
Batı'nın endişeleri: Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dramaya dönüştü! Akşener'in beceriksiz güç oyunu...
Cumhur İttifakı'ndan yeni partilerin katılımına yeşil ışık
İşsizlik tek hanede!
Saadet Partili Habibe Erdoğan da Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını bugün ilan edecek! Saati belli oldu
110 polisle şafak vakti PKK/KCK operasyonu: Evlere 'koçbaşı' kullanılarak girildi
Ve altılı koalisyon masası HDP'ye teslim oldu; Kandil'de bayram
Hükümetten dönüşüme dev destek! İşte il il kira yardımları
Adeta birbirleriyle yarışıyorlar: Saadet Partisi'nde 'mücahit Kılıçdaroğlu' rüzgarı şiddetlendi
İYİ Parti masadan kalktı mı kaldırıldı mı? Ali Babacan'dan Meral Akşener'e cevap!
Whatsapp yasaklanabilir! İngiltere ile güvenlik yasası krizi...

Whatsapp yasaklanabilir! İngiltere ile güvenlik yasası krizi...

Yollar 4 metre kaydı! Bölge havadan böyle görüntülendi: Deprem en çok orayı vurdu

Yollar 4 metre kaydı! Bölge havadan böyle görüntülendi: Deprem en çok orayı vurdu

10 Mart hava durumu: O bölgelere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

10 Mart hava durumu: O bölgelere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal karar | Sıfırı ile değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal karar | Sıfırı ile değişiyor

İstanbul'daki üst geçit ve viyadüklere deprem uyarısı: Göçme riski var

İstanbul'daki üst geçit ve viyadüklere deprem uyarısı: Göçme riski var

10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu

10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu