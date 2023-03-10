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Diyarbakır'da miras kavgası! Çok sayıda yaralı var...

Akraba olan iki grup arasında miras nedeniyle çıkan sopalı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralanırken 2 kişi ise gözaltına alındı.

Ekleme: 10.03.2023 - 16:47 Güncelleme: 10.03.2023 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da miras kavgası! Çok sayıda yaralı var...Akraba kavgalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

İki akraba arasında çıkan kavgalarda yine kan aktı... Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde akraba olan iki grup arasında kavga çıktı. Miras nedeniyle çıkan tartışmada nabızlar bir anda yükseldi.

7 kişi yaralandı
Akrabalar arasında çıkan tartışma sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da miras kavgası! Çok sayıda yaralı var...

Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki hastanelere götürüldü.

2 şüpheli gözaltına alındı
Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürülürken, yaraların hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Diyarbakır'da miras kavgası! Çok sayıda yaralı var...
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