  • USD: 18,87 - 18,90
  • EURO: 20,08 - 20,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkmenlerin çağrısı sonuç verdi: Kerkük'te Türkmenceyi yok sayan Irak hükümetinden geri adım

Irak Başbakanlık Genel Sekreterliği, Kerkük'te resmi yazışmalarda sadece Arapça ve Kürtçenin kullanılması için Kerkük Valiliği'ne yazı göndermişti. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Bürosu'ndan Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’ye çağrı yapılarak, kararın iptal edilmesi istenmişti. Irak Meclisi Türkmen Grubu'nca yayımlanan açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla Kerkük'teki resmi dillere Türkmence de eklendiği belirtildi.

Ekleme: 1.03.2023 - 22:08 Güncelleme: 1.03.2023 - 22:12 / Editör: Ozge Selin
Türkmenlerin çağrısı sonuç verdi: Kerkük'te Türkmenceyi yok sayan Irak hükümetinden geri adım
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin, Kerkük'te Türkmencenin de resmi yazışma dilleri arasında kullanılması yönünde talimat verdiği bildirildi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Başbakan Sudani, Kerkük'teki resmi yazışmalarda Arapça ve Kürtçenin yanı sıra Türkmenlerin ana dili olan Türkmencenin kullanılması talimatı verdi.

Kerkük'te Türkmenceyi yok sayan karara tepki

Irak Başbakanlık Genel Sekreterliği, Kerkük'te resmi yazışmalarda sadece Arapça ve Kürtçenin kullanılması için Kerkük Valiliği'ne yazı göndermişti.
Kerkük'te yoğun olarak yaşayan Türkmenlerden bu karara tepki gösterilmişti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Bürosu'ndan Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye çağrı yapılarak, kararın iptal edilmesi istenmişti.
Irak Meclisi Türkmen Grubu'nca yayımlanan açıklamada, Kerkük'te Türkmencenin yok sayılması kararının anayasaya aykırı olduğu ve bunun kabul edilmediği kaydedilmişti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
'Asrın felaketi'ni provokasyonlarına alet ediyor: Ümit Özdağ’ın bir yalanı daha ortaya çıktı
Göç İdaresi Başkanlığı '600 bin Suriyeli İstanbul'a götürüldü' iddiasını yalanladı! 'Tamamen hayal ürünü'
Bakan Kurum: Adıyaman'daki geçici yaşam alanımız hızla tamamlanıyor
İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi'den İmamoğlu'na 'Deprem Seferberlik Planı' tepkisi: Sınıfta kaldılar
Batı'nın umudu 6'lı koalisyon: Reuters Batı'nın Türkiye planını yazdı! ABD, Çin ve Rusya’ya karşı bunu kullanacak
KKTC’ye kaçan müteahhitten pişkin savunma! Yaptığı binanın yıkıldığını ve 100 kişinin öldüğünü 3 gün sonra öğrenmiş
EYT'liler için adım adım emeklilik yol haritası
Yerli ve milli İHA ve SİHA'lar deprem bölgesinde 2 bin 296 saat görev yaptı
'Elbistan il olsun' sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar
11 ilde fiyatlar sabitlendi! Bakan Kurum: Hep birlikte bu süreci yürütmek zorundayız
AK Parti Grup Toplantısı öncesi, depremde hayatını kaybeden milletvekili Yakup Taş unutulmadı
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Paniğe gerek yok
CHP’li vekile tepkiler çığ gibi! Apar topar paylaşımını kaldırdı: Halktan bu kadar mı uzaksınız?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması
Deprem öncesi başka deprem sonrası başka! Kentsel dönüşüme karşı çıkan Meral Akşener hükümeti suçladı!
Baykar'dan zorunlu açıklama: Açıkça dolandırıcılık girişimidir
CHP yandaşı yazar Ataol Behramoğlu'ndan ölüm tehdidi: “Bir gün bir devlet başkanı…”
Finlandiya gaza bastı: NATO için tarih verdi! Rusya sınırına çitli engel
Felaketi yaşayan 11 şehirde 351 dava! Kentsel dönüşüme CHP ve TMMOB engeli
1 Mart hava durumu: O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Bugün hava nasıl olacak?

1 Mart hava durumu: O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Bugün hava nasıl olacak?

Hatay parça parça yıkıldı: Bir milyon kişi şehri terk etti

Hatay parça parça yıkıldı: Bir milyon kişi şehri terk etti

120 kişiye mezar olmuştu! Eda Apartmanı ile ilgili şok detay: Kararı bir gün önce almışlar

120 kişiye mezar olmuştu! Eda Apartmanı ile ilgili şok detay: Kararı bir gün önce almışlar

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

Mersin'de gizemli olay: Suyun rengi bir anda kızıla döndü herkes nedenini merak ediyor

Mersin'de gizemli olay: Suyun rengi bir anda kızıla döndü herkes nedenini merak ediyor

Kilometrelerce uzunluğa ulaştı: En çok Hatay'da görüldü

Kilometrelerce uzunluğa ulaştı: En çok Hatay'da görüldü