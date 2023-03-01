  • USD: 18,87 - 18,90
  • EURO: 20,08 - 20,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türk futbolundan depremzedeler için Omuz Omuza Bağış Kampanyası: Bölgedeki ihtiyaçlar karşılanacak

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tek yürek oldu. Bölge için yardım seferberliği başlattı. Futbol ailesi de depremzedelere destek için bu akşam bir kez daha "Omuz omuza" veriyor. A Spor'un da aralarında bulunduğu 6 spor kanalında yayınlanarak başlatılan Omuz Omuza Bağış Kampanyası ile depremzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçları karşılanacak. Kampanyada ilk 2 saatte 200 milyon liradan fazla bağış toplandı.

Türk futbolundan depremzedeler için Omuz Omuza Bağış Kampanyası: Bölgedeki ihtiyaçlar karşılanacak
Ekleme: 1.03.2023 - 23:27 Güncelleme: 1.03.2023 - 23:39 / Editör: Ozge Selin
Türk futbolundan depremzedeler için Omuz Omuza Bağış Kampanyası: Bölgedeki ihtiyaçlar karşılanacak
Gençlik ve Spor Bakanlığının paydaşlığını üstlendiği tarihi canlı yayın A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'ta ekranlara geliyor. 01.00'e kadar sürecek canlı yayında spor insanları telefon başında bağış topluyor.

SMS ile destek olmak isteyenler, tüm operatörlerden 'Destek' yazıp 8332'ye SMS göndererek 50 liralık bağışta bulunabilecek. Yine aynı şekilde, omuzomuza.org internet sitesi üzerinden hem kart hem de havale ve EFT ile bağış yapılabilecek.

Türk futbolundan depremzedeler için Omuz Omuza Bağış Kampanyası: Bölgedeki ihtiyaçlar karşılanacak

'BU GECEDE AYNI BİRLİK VE BERABERLİĞİ TAÇLANDIRACAĞIZ'

Kampanyaya telefon ile bağlanan; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, millet olarak zor günlerden geçtiklerini anlatarak, 'Acımızı hafifletecek yol, ortak değerlerimizi bir araya getirmek, birlik ve beraberlik içinde olmaktır. Depremin ilk anından itibaren aziz milletimiz bu ruhu gösterdi. Devletimiz ve milletimiz ilk andan itibaren omuz omuza oldu. Allah'ın izniyle omuz omuza süreci birlikte yürüteceğiz. Peş peşe yaşanan depremlerde spor camiamızın birbirine sımsıkı kenetlenmesi, yaraları sarmak için seferber olması gurur verici. Elini taşın altına koyan camianın her ferdiyle gurur duyuyorum. İnşallah bu gecede aynı birlik ve beraberliği taçlandıracağız.' ifadelerini kullandı.

Omuz omuza veren futbol camiasına teşekkür eden Kasapoğlu, 'Spor yalnızca fiziksel efor değildir. Spor bir dostluk köprüsü, centilmenlik dayanışmasıdır. Moral veren bir güçtür. Bu gece de buna şahitlik ediyoruz. Arması, forması birbirinden farklı olsa da ortak duyguların birleştiği tarihe geçen bir dayanışma örneği sergileniyor.' diye konuştu.

Türk futbolundan depremzedeler için Omuz Omuza Bağış Kampanyası: Bölgedeki ihtiyaçlar karşılanacak

'BUGÜNLER DE ELBET GEÇECEK'

Spor camiasının sadece zor günlerde değil her daim bu birlik ve beraberliği ortaya koymasını temenni eden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şunları kaydetti:

'Bugünler de elbet geçecek. Yaralarımızı sararken sporun iyileştiren, birleştiren gücünü her daim göstereceğiz. Kıymetli sporseverlere şunu ifade ediyorum, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak liglerimizin yayıncısı beIN Medya Grubu'yla görüşme neticesinde, sporun birleştirici gücünü vurgulamak maksadıyla ligin önümüzdeki iki haftasında tüm futbol müsabakaları şifresiz herkese açık olacak. Bu projeye destek verenlere ve pozitif havayı oluşturan herkese teşekkür ediyorum.'

MBAPPE: ELİMDE OLAN TÜM İMKANLARI ONLAR İÇİN KULLANACAĞIM

Dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe de canlı yayın ile kampanyaya katıldı ve destek mesajlarını paylaştı.

Mbappe, 'Türkiye'de yaşanan büyük bir trajedi. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Dünyanın futbol camiası toplanacak ve Türkiye'ye destek verecektir. Bu yardım benim için önemli. Sıra dışı bir görev. İlk olarak, tabii ki insanların, çocukların hayalleri çok önemli. Elimde olan tüm imkanları onlar için kullanacağım. Saha dışında yardımsever davranışlarda bulunmak için elimden geleni yapacağım. Birçok çocuğun gülüşünü yeniden kazandırabileceğimiz kanaatindeyim.' ifadelerini kullandı.

Türk futbolundan depremzedeler için Omuz Omuza Bağış Kampanyası: Bölgedeki ihtiyaçlar karşılanacak

VOLKAN DEMİREL DEPREMDE YAŞADIKLARINI İLK KEZ ANLATTI

Futbol ailesinin 'Omuz Omuza' kampanyasına katılan ve depremde yaşanan felaketin ardından ilk kez konuşan Volkan Demirel, yaşadıklarını ve bundan sonra yapılması gerekenleri anlattı.

Volkan Demirel, 'Öncelikle baş sağlığı dilemek istiyorum. Çünkü gerçekten Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişi tanıdıysam hemen hemen bunun yarısını yakınını kaybettim. Geride kalanların çoğu ya ailesini, ya eşini, ya geçmişini ya da geleceğini kaybetti. Oyüzden ben buradan başta mesai arkadaşım Taner Savut'un ailesine, oyuncu arkadaşımız Christian Atsu'ya, personelimiz Suzan kardeşimize, Onur kardeşimize baş sağlığı dilemek istiyorum. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi de onları ayakta tutabilseydik. O yüzden kendi adıma ailelerinden de özür diliyorum. Bu depremde yaralanan, enkaz altında kalan 4 tanesi benim ekibimden 10 tanesi de futbolcu arkadaşlarıma buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Her zaman ihtiyaçları olduğunda ben kendi adıma her zaman yanlarında olmaya çalışacağım. Fazla söylenecek bir şey de yok. Bu saatten sonra artık söz bir tarafa, yapacaklar bir tarafa kalır. Eminim ki Türkiye'den her yerden yardımlar, kucaklar açıldı, herkes bir şeyler yapmak istedi. Ama yetmiyor, ne yazık ki yetmiyor. Şu an oradaki sorunlar hala devam ediyor. O yüzden elimizden geldiği kadar bu gecelerin, bu birlikteliğin sadece futbol camiası için değil Türk bayrağı altındaki herkesin bu kampanyalara destek vermesini rica ediyorum. Çünkü ben yaşadığım süreçte herkes deprem, afet diyor ama bence felaket öncesi. Bunu yaşayanlar bilir, yaşadığımı bilirim ben. O yüzden de sadece bunu bilerek herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

BAĞIŞTA BULUNANLAR

Türkiye Futbol Federasyonu toplam 80 milyon TL bağışta bulundu.

Flo Ayakkabı 5 milyon TL bağışta bulundu.

Iğdır Futbol Kulübü 5 miyon TL bağışta bulundu.

Passolig 5 milyon TL bağışta bulundu.

İstanbulspor 5 milyon TL bağışta bulundu.

Başakşehir Futbol Kulübü 2 Milyon TL bağışta bulundu.

Bodrumspor 1 milyon TL bağışta bulundu.

Adana Demirspor - 20 milyon TL + iç saha gelirleri bağışında bulundu.

Fatih Karagümrük 5 milyon TL bağışta bulundu.

Digiturk 20 milyon TL bağışta bulundu.

PSG 1 milyon Euro bağışta bulundu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Türk futbolundan depremzedeler için Omuz Omuza Bağış Kampanyası: Bölgedeki ihtiyaçlar karşılanacak
Provokasyon merkezi 23 derece'nin sahibi Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı
'Asrın felaketi'ni provokasyonlarına alet ediyor: Ümit Özdağ’ın bir yalanı daha ortaya çıktı
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları belli oldu
Göç İdaresi Başkanlığı '600 bin Suriyeli İstanbul'a götürüldü' iddiasını yalanladı! 'Tamamen hayal ürünü'
Bakan Kurum: Adıyaman'daki geçici yaşam alanımız hızla tamamlanıyor
İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi'den İmamoğlu'na 'Deprem Seferberlik Planı' tepkisi: Sınıfta kaldılar
Batı'nın umudu 6'lı koalisyon: Reuters Batı'nın Türkiye planını yazdı! ABD, Çin ve Rusya’ya karşı bunu kullanacak
KKTC’ye kaçan müteahhitten pişkin savunma! Yaptığı binanın yıkıldığını ve 100 kişinin öldüğünü 3 gün sonra öğrenmiş
EYT'liler için adım adım emeklilik yol haritası
Yerli ve milli İHA ve SİHA'lar deprem bölgesinde 2 bin 296 saat görev yaptı
'Elbistan il olsun' sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar
11 ilde fiyatlar sabitlendi! Bakan Kurum: Hep birlikte bu süreci yürütmek zorundayız
AK Parti Grup Toplantısı öncesi, depremde hayatını kaybeden milletvekili Yakup Taş unutulmadı
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Paniğe gerek yok
CHP’li vekile tepkiler çığ gibi! Apar topar paylaşımını kaldırdı: Halktan bu kadar mı uzaksınız?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması
Deprem öncesi başka deprem sonrası başka! Kentsel dönüşüme karşı çıkan Meral Akşener hükümeti suçladı!
Baykar'dan zorunlu açıklama: Açıkça dolandırıcılık girişimidir
1 Mart hava durumu: O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Bugün hava nasıl olacak?

1 Mart hava durumu: O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Bugün hava nasıl olacak?

Hatay parça parça yıkıldı: Bir milyon kişi şehri terk etti

Hatay parça parça yıkıldı: Bir milyon kişi şehri terk etti

120 kişiye mezar olmuştu! Eda Apartmanı ile ilgili şok detay: Kararı bir gün önce almışlar

120 kişiye mezar olmuştu! Eda Apartmanı ile ilgili şok detay: Kararı bir gün önce almışlar

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

Mersin'de gizemli olay: Suyun rengi bir anda kızıla döndü herkes nedenini merak ediyor

Mersin'de gizemli olay: Suyun rengi bir anda kızıla döndü herkes nedenini merak ediyor

Kilometrelerce uzunluğa ulaştı: En çok Hatay'da görüldü

Kilometrelerce uzunluğa ulaştı: En çok Hatay'da görüldü