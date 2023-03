Türk futbolundan depremzedeler için Omuz Omuza Bağış Kampanyası: Bölgedeki ihtiyaçlar karşılanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının paydaşlığını üstlendiği tarihi canlı yayın A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'ta ekranlara geliyor. 01.00'e kadar sürecek canlı yayında spor insanları telefon başında bağış topluyor.SMS ile destek olmak isteyenler, tüm operatörlerden 'Destek' yazıp 8332'ye SMS göndererek 50 liralık bağışta bulunabilecek. Yine aynı şekilde, omuzomuza.org internet sitesi üzerinden hem kart hem de havale ve EFT ile bağış yapılabilecek.'BU GECEDE AYNI BİRLİK VE BERABERLİĞİ TAÇLANDIRACAĞIZ'Kampanyaya telefon ile bağlanan; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi.Bakan Kasapoğlu, millet olarak zor günlerden geçtiklerini anlatarak, 'Acımızı hafifletecek yol, ortak değerlerimizi bir araya getirmek, birlik ve beraberlik içinde olmaktır. Depremin ilk anından itibaren aziz milletimiz bu ruhu gösterdi. Devletimiz ve milletimiz ilk andan itibaren omuz omuza oldu. Allah'ın izniyle omuz omuza süreci birlikte yürüteceğiz. Peş peşe yaşanan depremlerde spor camiamızın birbirine sımsıkı kenetlenmesi, yaraları sarmak için seferber olması gurur verici. Elini taşın altına koyan camianın her ferdiyle gurur duyuyorum. İnşallah bu gecede aynı birlik ve beraberliği taçlandıracağız.' ifadelerini kullandı.Omuz omuza veren futbol camiasına teşekkür eden Kasapoğlu, 'Spor yalnızca fiziksel efor değildir. Spor bir dostluk köprüsü, centilmenlik dayanışmasıdır. Moral veren bir güçtür. Bu gece de buna şahitlik ediyoruz. Arması, forması birbirinden farklı olsa da ortak duyguların birleştiği tarihe geçen bir dayanışma örneği sergileniyor.' diye konuştu.'BUGÜNLER DE ELBET GEÇECEK'Spor camiasının sadece zor günlerde değil her daim bu birlik ve beraberliği ortaya koymasını temenni eden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şunları kaydetti:'Bugünler de elbet geçecek. Yaralarımızı sararken sporun iyileştiren, birleştiren gücünü her daim göstereceğiz. Kıymetli sporseverlere şunu ifade ediyorum, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak liglerimizin yayıncısı beIN Medya Grubu'yla görüşme neticesinde, sporun birleştirici gücünü vurgulamak maksadıyla ligin önümüzdeki iki haftasında tüm futbol müsabakaları şifresiz herkese açık olacak. Bu projeye destek verenlere ve pozitif havayı oluşturan herkese teşekkür ediyorum.'MBAPPE: ELİMDE OLAN TÜM İMKANLARI ONLAR İÇİN KULLANACAĞIMDünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe de canlı yayın ile kampanyaya katıldı ve destek mesajlarını paylaştı.Mbappe, 'Türkiye'de yaşanan büyük bir trajedi. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Dünyanın futbol camiası toplanacak ve Türkiye'ye destek verecektir. Bu yardım benim için önemli. Sıra dışı bir görev. İlk olarak, tabii ki insanların, çocukların hayalleri çok önemli. Elimde olan tüm imkanları onlar için kullanacağım. Saha dışında yardımsever davranışlarda bulunmak için elimden geleni yapacağım. Birçok çocuğun gülüşünü yeniden kazandırabileceğimiz kanaatindeyim.' ifadelerini kullandı.VOLKAN DEMİREL DEPREMDE YAŞADIKLARINI İLK KEZ ANLATTIFutbol ailesinin 'Omuz Omuza' kampanyasına katılan ve depremde yaşanan felaketin ardından ilk kez konuşan Volkan Demirel, yaşadıklarını ve bundan sonra yapılması gerekenleri anlattı.Volkan Demirel, 'Öncelikle baş sağlığı dilemek istiyorum. Çünkü gerçekten Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişi tanıdıysam hemen hemen bunun yarısını yakınını kaybettim. Geride kalanların çoğu ya ailesini, ya eşini, ya geçmişini ya da geleceğini kaybetti. Oyüzden ben buradan başta mesai arkadaşım Taner Savut'un ailesine, oyuncu arkadaşımız Christian Atsu'ya, personelimiz Suzan kardeşimize, Onur kardeşimize baş sağlığı dilemek istiyorum. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi de onları ayakta tutabilseydik. O yüzden kendi adıma ailelerinden de özür diliyorum. Bu depremde yaralanan, enkaz altında kalan 4 tanesi benim ekibimden 10 tanesi de futbolcu arkadaşlarıma buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Her zaman ihtiyaçları olduğunda ben kendi adıma her zaman yanlarında olmaya çalışacağım. Fazla söylenecek bir şey de yok. Bu saatten sonra artık söz bir tarafa, yapacaklar bir tarafa kalır. Eminim ki Türkiye'den her yerden yardımlar, kucaklar açıldı, herkes bir şeyler yapmak istedi. Ama yetmiyor, ne yazık ki yetmiyor. Şu an oradaki sorunlar hala devam ediyor. O yüzden elimizden geldiği kadar bu gecelerin, bu birlikteliğin sadece futbol camiası için değil Türk bayrağı altındaki herkesin bu kampanyalara destek vermesini rica ediyorum. Çünkü ben yaşadığım süreçte herkes deprem, afet diyor ama bence felaket öncesi. Bunu yaşayanlar bilir, yaşadığımı bilirim ben. O yüzden de sadece bunu bilerek herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.BAĞIŞTA BULUNANLARTürkiye Futbol Federasyonu toplam 80 milyon TL bağışta bulundu.Flo Ayakkabı 5 milyon TL bağışta bulundu.Iğdır Futbol Kulübü 5 miyon TL bağışta bulundu.Passolig 5 milyon TL bağışta bulundu.İstanbulspor 5 milyon TL bağışta bulundu.Başakşehir Futbol Kulübü 2 Milyon TL bağışta bulundu.Bodrumspor 1 milyon TL bağışta bulundu.Adana Demirspor - 20 milyon TL + iç saha gelirleri bağışında bulundu.Fatih Karagümrük 5 milyon TL bağışta bulundu.Digiturk 20 milyon TL bağışta bulundu.PSG 1 milyon Euro bağışta bulundu.