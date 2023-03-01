Kocaeli'de 67 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 67 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.Kocaeli ve bölge illerinde güvenlik güçlerince yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 67 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.