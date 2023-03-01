Baykar'dan zorunlu açıklama: Açıkça dolandırıcılık girişimidir
Türkiye'de savunma sanayii alanında ilk milli S/İHA'larını geliştiren Baykar ve Selçuk Bayraktar'ın adını kullanarak dolanrıcılık yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
'Zorunlu açıklama' başlığı altında Baykar'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak yayınlanan 'yatırım fırsatı', 'ek gelir' gibi başlıklı ilanlar açıkça dolandırıcılık girişimidir.
Tarafımızca hukuki süreç başlatılmış olup, itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
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