Baykar'dan zorunlu açıklama: Açıkça dolandırıcılık girişimidir

'Zorunlu açıklama' başlığı altında Baykar'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak yayınlanan 'yatırım fırsatı', 'ek gelir' gibi başlıklı ilanlar açıkça dolandırıcılık girişimidir.Tarafımızca hukuki süreç başlatılmış olup, itibar edilmemesini önemle rica ederiz.