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Frankfurt’tan 70 tonu aşkın acil yardım malzemesi gönderildi

Türkiye'deki deprem mağdurlarına destek amacıyla Frankfurt'ta yaşayan Türklerden depremzedelere 70 tonu aşkın acil yardım malzemesi gönderildi.

Ekleme: 9.02.2023 - 10:04 Güncelleme: 9.02.2023 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Frankfurt’tan 70 tonu aşkın acil yardım malzemesi gönderildi
Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından bir destek de Almanya'daki Türklerden geldi. Almanya'nın Frankfurt kentinden THY'nin kargo uçağıyla içinde 2 bin 500 jeneratör, yüzlerce battaniye ve çok sayıda acil ihtiyaç maddesinin bulunduğu 70 tonu aşkın insani yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi.

Frankfurt havaalanından deprem malzemelerinin kargo uçağına yüklenme operasyonu esnasında Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erden Tunçer de Turkish Kargo Orta Avrupa Bölgesel Direktörü Ahmet Yıldırım ve Türk Hava Yolları Frankfurt Müdürü Serkan Binyar'dan bilgi aldı.

Türkiye'nin yaşadığı elim deprem faciası çerçevesinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın çok yoğun bir gayret ve çaba içinde olduklarını ve Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcileri olarak vatandaşlarımızın gayretlerine güçlü biçimde destek verdiklerini belirten Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, "Turkish Kargo ve Türk Hava Yollarıyla işbirliği içerisinde Hessen ve çevresindeki vatandaşlarımızın, iş insanlarımızın katkılarıyla oluşturulan kargoların Türkiye'ye sevkiyatını yapılıyor şu anda. Belki de tek kalemde yapılan en büyük sevkiyat bu akşam gerçekleşiyor. 70 tonu aşkın ve içinde özellikle AFAD'ımız tarafından aciliyet arz ettiği bildirilen jeneratör ve battaniye gibi çok elzem ürünlerin olduğu 70 tonluk kargo birazdan ülkemize yola çıkıyor. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten ülkemizin zor zamanında yurt dışındaki Türkler memleketlerinin yanında olduklarını bir kez daha gösteriyorlar. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Biz Frankfurt Başkonsolosluğu olarak Almanya'daki ve dünya genelindeki tüm dış temsilciliklerimiz gibi yoğun bir çaba içinde ülkemize acil yardımları ulaştırma gayretindeyiz. Allah bir daha böyle felaketleri milletimize yaşatmasın. Bu elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz" açıklamasında bulundu.
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