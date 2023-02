Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız

Konuşmasına, vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Geçtiğimiz pazartesi günü bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle sabah 04.17'de karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.Kilis'in de bu felaketten etkilenen şehirlerden birisi olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:"Kahramanmaraş merkezli felakette ne yazık ki şu ana kadar çok ciddi vefat durumumuz var, yaralı sayımız var. Dün, depremin merkezi Kahramanmaraş ile depremden en çok etkilenen bir diğer şehrimiz Hatay'daydım, buraları gezdim. Bölge genelinde depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı şu an itibariyle 16 bin 546'ya ulaştı, yaralılarımızın sayısı 66 bin 132, bölge genelinde yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Kilis'te ise 178 bina yıkılmış, 73 vatandaşımız vefat etmiş, 690 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Depremin vurduğu 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına sabırlar temenni ediyorum."Deprem anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla 10 ilde yer alıp, yapılması gerekenleri icra ettiğini dile getiren Erdoğan, "Ancak depremin yaklaşık 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında bir alanda etkili olması, işimizi takdir edersiniz ki zorlaştırmıştır. Buna rağmen devletimiz, tüm kurumlarıyla afet bölgesinde arama kurtarma ve yardım çalışmalarını süratle başlatmıştır." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık sayıları 100 bini bulan personelin, binlerce kamu, sivil toplum ve uluslararası yardım ekibinin sahada, görev başında olduğunu aktararak, tüm lojistik merkezlere her türlü yerli, yabancı yardımın aktığını söyledi.Türkiye'nin her ilinden, ilçesinden yardım malzemeleri ve gönüllülerin deprem bölgesindeki illere gelmeyi sürdürdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:"Hem malzemelerin hem personelin deprem bölgesindeki organizasyonu AFAD tarafından yürütülmektedir. Hiç şüphesiz böylesine geniş alana yayılan ve derin etkileri olan bir afette eksikler olabiliyor. Ve bu eksikleri de süratle gidermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen bakanlıklarımız, kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız canla başla çalışarak, depremzedelere yardımcı olmak için gayret sarf ediyor. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Şu an itibarıyla depremzede vatandaşlarımıza ilk etapta 10'ar bin lira destek vereceğiz. Ve konutları yıkılanlarla ilgili olarak da TOKİ vasıtasıyla, Çevre, Şehircilik Bakanımın koordinasyonunda bir yıl içerisinde, bu konutların inşasını da bundan önce olduğu gibi gerçekleştireceğiz."Yıkılan şehirleri önce enkazdan arındıracaklarını, 10 ilde müteahhit firmaların süratle enkazları kaldıracağını anlatan Erdoğan, yüklenici firmaların süratle buralarda inşaatları başlatmasını temin edeceklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:"Gerek Van depreminde, gerek Bingöl'de, gerek İzmir'de, gerekse şu yakın dönemde Malatya, Elazığ buralarda, gerek Kastamonu'daki sel afetinde, Antalya, Muğla buralardaki felaketlerde nasıl süratle inşaatları tamamlayıp, sahiplerine teslim ettiysek, orada devlet olarak vatandaşımızın yanında olduğumuzu ispat ettiysek, aynı şekilde şimdi de bu 10 vilayetimizde hiç endişe olmasın, süratle vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklar. Hiçbir vatandaşımız, barınaksız, konutsuz kalmayacak. Bunları da çözeceğiz."