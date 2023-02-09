Bakan Özer: Deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okullarda 2. dönemde devam şartı aranmayacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. 10 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten, Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak" dedi.
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