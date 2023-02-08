Twitter ve TikTok erişim sorunuyla gündemde: Twitter çöktü mü, akış sorunu mu var?
Sosyal medya platformları Twitter ve TikTok erişim sorunuyla gündemde. Uygulamaya erişim sorunu yaşayanlar, "Twitter çöktü mü, akış sorunu mu var?" sorularına yanıt arıyor.
TikTok ve Twitter'da yaşanan erişim sorunu ardından kullanıcılar, arama motorları ve diğer sosyal medya uygulamalarından yetkililere ulaşmaya çalışıyor.
Sosyal medya uygulaması Twitter'da zaman zaman erişim sorunu yaşanabiliyor. Bazı kullanıcılar, sayfadaki akışın yenilenmediğine dair paylaşımlarda bulunuyor.
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? TWİTTER'A GİREMİYORUM
Erişim sorunun global bir sorundan kaynaklı olup olmadığı henüz açıklanmadı.
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