Kahramanmaraş'ta göçük altındaki Melisa, 51 saat boyunca hayata tutundu

Türkiye büyük bir faciayla mücadele ediyor.Cumhuriyet tarihinin en şiddetli deprem, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşandı.Gece ve öğle saatlerinde hissedilen 2 şiddetli deprem, 10 ili adeta enkaza çevirdi.Afet, büyük yıkımlara, göçüklere, can kayıplara neden oldu.Arama-kurtarma çalışmaları ilk andan itibaren hız kesmeden devam ederken, yurdun dört bir yanından gönüllüler de depremzedeler için harekete geçti.3'üncü günde bilanço giderek ağırlaşırken, mucizevi kurtuluşlar da nefes oluyor.Ekipler, Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı binadaki canla başla mücadelesinde 12 kişiyi sağ kurtarırken, 2 cansız bedene ulaştı.Çalışmalar sırasında Çorum İl Emniyet Müdürlüğünden takviye olarak gelen polis ekipleri ses duydu.Ekiplerle birlikte sesin geldiği bölgede çalışma yoğunlaştırıldı.Yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından 20 yaşındaki Melisa Andız, enkaz altından yaralı olarak çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Eşi ve 2 çocuğunu aynı enkazda kaybeden baba, kızı Melisa'nın kurtarılma anını umut dolu gözlerle bekledi.Melisa'nın çıkarılmasıyla ambulansa binen baba gözyaşlarını tutamadı.