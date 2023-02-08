Enkaz altında kalan uzman çavuş şehit oldu...
Kahramanmaraş'taki 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay'da yakalanan iki çocuk babası Vanlı uzman çavuş İskender Kahraman, enkaz altında kalarak şehit oldu.
Edinilen bilgilere göre, Suriye'de görev yapan Uzman Çavuş İskender Kahraman, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay'da yakalandı. Kaldığı öğretmenevinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Kahraman'ın yarın memleketi Van'da toprağa verileceği bildirildi.
EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI
Uzman Çavuş Kahraman'ın iznini kullanmak için memleketi Van'a geleceği ve bunun için Hatay'da kaldığı öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Kahraman'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI
Uzman Çavuş Kahraman'ın iznini kullanmak için memleketi Van'a geleceği ve bunun için Hatay'da kaldığı öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Kahraman'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
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