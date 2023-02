AFAD, deprem bölgeleri için öncelikli ihtiyaç malzemelerini açıkladı

Yıkıma uğrayan deprem bölgelerine her bölgeden yardım giderken, AFAD ekipleri afetzedelerin hayati anlamda ihtiyacı olduğu öncelikli maddeleri paylaştı.

Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor...6 Şubat tarihinde sabaha karşı yaşanan felaket, 10 ilde yıkıma neden oldu.Şehirlerde toz dumana karışırken, binlerce vatandaş enkaz altına can verdi.10 ilden fazlasını etkileyen afet için Türkiye'nin her bölgesinden yardım toplanıyor.7'den 70'e her vatandaşın elini taşın altına koyduğu afette AFAD ekipleri, öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı.O listede, şu malzemelere yer verildi;-Elektrikli ısıtıcı-Büyük-küçük tüp-Cep ısıtıcısı-Powerbank-Jeneratör-Çocuk ve erişkin mont-Kadın erkek iç giyim ve çorap-Kadın erkek ayakkabı-Kadın erkek polar-Kadın erkek içlik-Yağmurluk/panço-Uyku tulumu/ yastık-Yatak ve nevresim takımı-Tek kullanımlık tabak-çatal-bardak-kaşık-Tava-Ketıl-Kavurma-Barbunya-Peynir konserve-Çay/kahve-Kaşar/peynir/zeytin-Su/ekmek/hazır gıda