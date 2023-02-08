10 ilde 3 aylık OHAL kararı Resmi Gazete'de...
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 10 ilde 8 Şubat 2022 01.00 itibariyle üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır'da bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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