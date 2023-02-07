Şanlıurfa ve Kilis'te 145 cami depremde hasar gördü...

Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin kentteki etkilerinin yavaş yavaş ortaya çıktığını belirtti.Kent genelinde 2 bin 224 caminin bulunduğunu belirten Tolan, 'Şanlıurfa'da 98 camimizde hasar tespit ettik.Büyük bir kısmı hafif hasarlı. Aralarında ağır hasarlı olanlar ve minarelerde yıkık olanlar da bulunuyor.Camilerimizin büyük çoğunluğu ibadete ve depremzedelerin kullanımına sunulmuştur.' dedi.Kilis Müftülüğünden yapılan açıklamada ise kent merkezinde 8 cami ve 30 cami minaresinin depremde hasar gördüğü, ilçelerde ise 1 caminin yıkıldığı, 8 cami minaresinin ağır hasar gördüğü belirtildi.Açıklamada, kent genelinde 21'i tarihi olmak üzere 47 caminin depremde hasar gördüğü kaydedildi.