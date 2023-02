'Nene Hatun' deprem bölgesinde mesaide

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en zorlu su yollarından biri olan Türk Boğazları Bölgesi'nde ve ihtiyaç duyulan her yerde denizlerdeki can, mal, seyir ve çevre emniyetini temin etme amacıyla hizmet veren Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun'un, saat 09.30 itibarıyla İstanbul'dan İskenderun'a hareket ettiği kaydedildi.Geminin, tahmini 72 saatte ikmal ve yardım malzemelerini almak için Mersin'e, ardından tahmini 8 saat sonrasında ise İskenderun'a varmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, durum değerlendirmesi sonucu rota ve varış limanının değişebileceği belirtildi.İsmini Milli Mücadele kahramanı Nene Hatun'dan alan gemi, her türlü hava şartında görev yapabilecek nitelikler taşıyor.Gemi kazalarına, deniz kirliliği ve yangınlara karşı operasyonel gücü artıran acil durum müdahale gemisi 87,8 metre boya, 19,5 metre genişliğe, 8,7 metre yüksekliğe, 1800 ton çelik ağırlığına sahip bulunuyor.Gemide, acil durumlarda kurtarılan kazazedelerin ya da gemi personelinin acil bakım ve tedavilerinin yapılacağı 20 yatak kapasiteli bir hastane bulunuyor.Hastane içerisinde, çağrı sistemi, lavabolar, tıbbi dolaplar, banyo, tuvalet, 20 hasta yatağı, yeterli sayıda sandalye, her yatağın başında sabit oksijen hattı, priz ve tedavi hizmetlerinde gerekli olan tüm ilaç ve tıbbi malzemeler yer alıyor.