Deprem sonrası Kahramanmaraş ve İskenderun’un havadan görüntüsü dehşete düşürdü!

Depremin vurduğu iller havadan görüntülendi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda ekiplerin çalışmaları sürüyor.Bir yandan ekipler ve gönüllüler, diğer yandan enkaz altındaki vatandaşların yakınları zamanla yarışıyor.Kurtarma çalışmaları, enkaz altından gelen sesin olduğu bölgelere yoğunlaşırken, il merkezindeki yıkım dronu ile görüntülendi.Dehşete düşüren görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi.Deprem bölgelerinden İskenderun da ikinci gününde havadan böyle görüntülendi.Birçok kişinin cansız bedenine ulaşılırken, ekipler ve vatandaşlar bir umut aramalarını devam ettiriyor.Havadan görüntülenen İskenderun ilçesindeki yıkılan binalar, depremin ne kadar zarar verdiğini gözler önüne sererken, ailesi için Ankara'dan gelen bir vatandaş ise biran önce destek verilmesi gerektiğini söyledi.Birçok ilde yaşanan depremle birlikte ekiplerin yetersiz kaldığını belirten vatandaşlar, 'Biran önce ekiplerin Hatay'a da gelmesi gerekiyor.Ben bir yardımım olur diye buradayım' diye konuştu.