Almanya, İngiltere, Hollanda ve Ermenistan Başbakanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Almanya, İngiltere, Hollanda ve Ermenistan Başbakanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
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