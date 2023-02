Türkiye'yi yasa boğan deprem dünyanın manşetlerinde! Hepsi tek bir noktaya dikkat çekti

Türkiye, son yılların en büyük depremlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Son dakika açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, an itibarıyla 284 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 2 bin 332 kişinin yaralandığı belirtti. 1710 bina ise yıkıldı.Türkiye'yi yasa boğan deprem dünyanın da manşetindeydi. Pek çok yabancı basın yayın kuruluşu kar altında kalan Türkiye'de insanların korkunç depreme uykularında yakalandığını ifade etti.İşte dünya manşetlerinde Türkiye ile ilgili deprem haberleri:İngiliz gazetesi Guardian depremle ilgili anlık takip yapıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın son bilgilendirmelerine yer verilen haberde aynı zamanda depremin Suriye'de hissedildiği, İtalya'da ise tsunami uyarısı yapıldığı ifade edildi. Aynı zamanda haberde çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu ve havanın çok soğuk olduğu bilgisine de yer verildi.Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters'ta Türkiye'deki son gelişmeleri takip ediyor. Çok fazla kişinin enkaz altında olduğundan bahsedilen haberde bir kız çocuğunun enkaz altından kurtarıldığı anlara dair görüntülere yer verildi.İngiliz gazetesi The Sun da yaşananları 'trajedi' olarak nitelendirdi. Pek çok kişinin enkaz altında olduğna dikkat çekilen haberde depremin Türkiye'nin yanı sıra Suriye'de de yıkıma neden olduğu ifade edildi.Daily Mail ise yaşananların korku filmi gibi olduğundan bahsetti. Yüzlerde kişinin öldüğünü ifade ettiği haberde havanın soğuk olmasına dikkat çekilirken haberin başlığında 'Aileler korkunç depreme uykularında yakalandı' ifadelerine yer verildi.Wall Street Journal ise Türkiye'nin yanı sıra depremin Suriye'de de hissedildiğine dikkat çekti. Ayrıca haberdey yüzlerce kişinin halen enkaz altında olduğundan bahsedildi.New York Times depremin 4 farklı ülkede hissedildiğine dikkat çekerken halen pek çok insanın göçük altında olduğunu ifade etti. Ayrıca hem Suriye hem de Türkiye'de toplam 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.Yunan gazetesi Kathimerini de depremi manşetten veren gazeteler arasındaydı. Hem Suriye hem de Türkiye'de çok fazla ölü olduğundan ve enkaz altında pek çok yaralının bulunduğundan bahsedildi.İsveç gazetesi Aftonbladet ise haberle ilgili canlı yayınlarda uzmanlarla konuşuyor. Ayrıca haberde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un destek mesajı verdiğine dikkat çekildi.Depremle ilgili anbean takip yapan CNN, Türkiye'de can kayıplarının arttığından bahsetti. Haberde ayrıca insanların depreme uykularında yakalandığına dikkat çekildi. Havanın soğuk olduğu ve Türkiye'de kar yağışının olduğu ifade edildi.