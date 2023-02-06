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THY'den deprem açıklaması: Ek seferler hazırlıyoruz

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7,4'lük depremin ardından THY'nin ek seferler hazırladığını açıkladı. Yahya Üstün, depremden etkilenen bölgelere uçuşu olan yolculara ücretsiz iptal ve değişiklik hakkını tanındığını söyledi.

Ekleme: 6.02.2023 - 08:37 Güncelleme: 6.02.2023 - 08:38 / Editör: Ozge Selin
THY'den deprem açıklaması: Ek seferler hazırlıyoruzSon dakika haberi: Saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır illerinde de hissedildi.

'ÜCRETSİZ İPTAL HAKKI TANIYORUZ'

Depremin ardından Türk Hava Yolları'ndan yapılan açılamada ek seferler için hazırlık yapıldığı bildirildi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 'Yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi ve sevdikleriyle buluşmak isteyen vatandaşlarımız için ek seferlerimizi hazırlıyoruz. Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz.' dedi.

'EN KISA SÜREDE İYİLEŞECEĞİZ'

Bölge halkına geçmiş olsun mesajlarını ileten Üstün, 'Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Türk Hava Yolları olarak yaraların sarılmasında tüm gücümüzle milletimizin yanındayız. Birlik içerisinde, en kısa sürede iyileşeceğiz.' ifadelerini kullandı.
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