THY'den deprem açıklaması: Ek seferler hazırlıyoruz

Son dakika haberi: Saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır illerinde de hissedildi.Depremin ardından Türk Hava Yolları'ndan yapılan açılamada ek seferler için hazırlık yapıldığı bildirildi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 'Yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi ve sevdikleriyle buluşmak isteyen vatandaşlarımız için ek seferlerimizi hazırlıyoruz. Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz.' dedi.Bölge halkına geçmiş olsun mesajlarını ileten Üstün, 'Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Türk Hava Yolları olarak yaraların sarılmasında tüm gücümüzle milletimizin yanındayız. Birlik içerisinde, en kısa sürede iyileşeceğiz.' ifadelerini kullandı.