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Deprem uzmanı Prof. Ahmet Ercan: Deprem 130 atom bombası gücünde

Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.4'lük depremin yaklaşık 130 atom bombası gücünde olduğunu söyledi.

Ekleme: 6.02.2023 - 12:49 Güncelleme: 6.02.2023 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
Deprem uzmanı Prof. Ahmet Ercan: Deprem 130 atom bombası gücünde
Türkiye güne kötü bir gelişmeyle uyandı...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabah saat 04.17'de yaşanan deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; 284 kişi depremde can verdi, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Türkiye bir yandan depremde kaybettiklerine ağlarken, diğer yandan da enkaz altında kalan vatandaşlarına ulaşmaya çalışıyor.

'Yaklaşık 130 atom bombası gücünde'
Hal böyleyken 10 ili etkileyen depremin ardından Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Prof. Dr. Ercan, 7.4 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 130 atom bombası gücünde olduğunu söyledi.

'Deprem olan yer dört ana kırığın kavşağı'
Ayrıca deprem olan yerin 4 ana kırığın kavşağı da olduğunu söyleyen Ercan, Twitter'dan yaptığı açıklamayla şu ifadeleri kullandı:

Deprem olan yer dört ana kırığın kavşağı. Ölü Deniz Kırığı, Doğu Anadolu Kırığı, Arap Kalkanı ile Kıbrıs Yayı. Osmaniye Üçgeninde olabilecek en büyük deprem 7.4 Richter büyüklüğünde, 11 Yıkım Gücünde (Mercalli Cannani) oldu. Felaket büyük. Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş-Gaziantep kırıklar çatağında yüzyıllardır beklenen deprem M7.4 büyüklüğünde yaklaşık 130 atom bombası gücünde, 43 saniye süreli, 6 Şubat 2023, 5 km gibi sığda, çok etkili oluştur. Soğuk kış gününde felaket çok büyük.

'Orta büyüklükte deprem beklenebilir'
Son olarak 'Doğu Anadolu Kırık Kuşağı üzerinde Türkoğlu kolu kırılmıştır.' diyen Prof. Dr. Ahmet Ercan, 'Gelecek deprem odağı güneye kaymış, Osmaniye, Adana, Hatay yüksek çekinceli alan içine girmiştir. Buralarda orta büyüklükte deprem beklenebilir. Büyük deprem için henüz erken.' ifadelerini kullandı.
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