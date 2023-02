Deprem sonrası enkazdan böyle çıkarıldılar! Türkiye’yi ağlatan görüntüler!

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen yıkıcı depremin ardından yıkılan binalardaki enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor…Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altından sağ çıkartılan ailenin mutluluk gözyaşları kameralara böyle yansıdı.Diyarbakır Bağlar'da da yıkılan bir binanın altında kalan aile fertleri, kendilerini kurtarmaya gelenlerle iletişime geçti. Deprem altında yardım bekleyen bir genç, 'Ablamın durumu iyi. Kardeşim de arkamda. Kardeşimden ses geliyor' diyerek kurtarılanlarla konuştu. Kurtarmaya gelenlerle enkaz altındaki gencin konuşması an be an kameraya yansıdı.Yine Diyarbakır'da Polis Arama Kurtarma (PAK), enkaz altında kalan genç kıza ulaşarak sağ şekilde çıkardı.Malatya'da da yıkılan binaların enkazlarından 37 kişi kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Adana Yurt Mahallesinde depremde yıkılan binanın enkazından bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı.Sevinç dolu anlar kameralara böyle yansıdı. Şanlıurfa'da 9-10 yaşlarındaki bir kız çocuğu ekiplerce 8 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı.