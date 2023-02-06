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Deprem sonrası enkazdan böyle çıkarıldılar! Türkiye’yi ağlatan görüntüler!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 şiddetinde bir deprem yaşandı. 7.7'lik deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı da sarstı. 912 kişinin hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralandı. 2 bin 818 bina yıkıldı. Enkaz altından çıkarılan vatandaşların kurtarılma anı kameralara böyle yansıdı

Deprem sonrası enkazdan böyle çıkarıldılar! Türkiye’yi ağlatan görüntüler!
Ekleme: 6.02.2023 - 14:05 Güncelleme: 6.02.2023 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
Deprem sonrası enkazdan böyle çıkarıldılar! Türkiye’yi ağlatan görüntüler!
Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen yıkıcı depremin ardından yıkılan binalardaki enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor…

Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altından sağ çıkartılan ailenin mutluluk gözyaşları kameralara böyle yansıdı.

Deprem sonrası enkazdan böyle çıkarıldılar! Türkiye’yi ağlatan görüntüler!

'KARDEŞİMİN SESİ GELİYOR'

Diyarbakır Bağlar'da da yıkılan bir binanın altında kalan aile fertleri, kendilerini kurtarmaya gelenlerle iletişime geçti. Deprem altında yardım bekleyen bir genç, 'Ablamın durumu iyi. Kardeşim de arkamda. Kardeşimden ses geliyor' diyerek kurtarılanlarla konuştu. Kurtarmaya gelenlerle enkaz altındaki gencin konuşması an be an kameraya yansıdı.

Yine Diyarbakır'da Polis Arama Kurtarma (PAK), enkaz altında kalan genç kıza ulaşarak sağ şekilde çıkardı.

Deprem sonrası enkazdan böyle çıkarıldılar! Türkiye’yi ağlatan görüntüler!

Malatya'da da yıkılan binaların enkazlarından 37 kişi kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Adana Yurt Mahallesinde depremde yıkılan binanın enkazından bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

Sevinç dolu anlar kameralara böyle yansıdı. Şanlıurfa'da 9-10 yaşlarındaki bir kız çocuğu ekiplerce 8 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı.

Deprem sonrası enkazdan böyle çıkarıldılar! Türkiye’yi ağlatan görüntüler!
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