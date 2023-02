Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da gençlerle buluştu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir demek için sabırsızlanan bir gençlik görüyorum. Karşımda Batılı efendilerinden aferin alabilmek için kırk takla atan mandacılara özgüven dersi verecek, cesaret abidesi bir gençlik görüyorum.' dedi.Başkan Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen Aydın Gençlik Buluşması'na katıldı. Sanatçı İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' şarkısı ile kürsüye gelen Erdoğan, bir süre şarkıya eşlik etti.Daha sonra '27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a ne değişti' temalı, yaşanan darbeler ve 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin anlatıldığı videoyu izleten Erdoğan, 'Gençler dikkat, 1960'ta neyse bugün de o. Değişen bir şey yok.' ifadesini kullandı. Salonda açılan, 'Gençler hedefe kilitlenmiş SİHA gibi sandıkları patlatacak', 'Doktor değil ama hastası çok', 'O hesap öyle olmuyor, 6+1 bir reis etmiyor', 'Efelerin efesi hoş geldin', 'Reis bizde, gençlik bizde, sizde ne var, söyle söyle', 'Bay Bay Kemal', 'Karizma desen var, icraat desen var' pankartlarını okuyan Erdoğan, 'İşte gençlik bu.' dedi.'BİZ BUNLARA DEMOKRASİ DERSİNİ VERECEĞİZ'Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreni, Nazilli'de ise miting gerçekleştirdiklerini belirtti. Ülkenin dört bir yanındaki gençlere selam ve sevgilerini gönderen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Demokrasinin ve milli iradenin şehri Aydın'da sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şu birlikteliğini, dayanışmasını görüp de iftihar etmemek, gururlanmamak mümkün mü? Sizlerin şu aşkını görüp de duygulanmamak mümkün mü? Rabbime bana sizler gibi yol ve dava arkadaşları verdiği için, sizlerle omuz omuza yürümeyi nasip ettiği için hamd ediyorum. Biliyorsunuz, Bay Bay Kemal de teröristlerle omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. İşte fark bu. Bu kadar basit. 14 Mayıs'ta da inanıyorum ki aziz milletim, bunlar nasıl 1960'ta başta Menderes olmak üzere arkadaşlarını idama götürdüyseler, biz bunlara demokrasi dersini inşallah sandıklarda vereceğiz.'Erdoğan, gençleri coşkulu gördükçe Necip Fazıl Kısakürek'in 'Zindandan Mehmed'e Mektup' şiirini hatırladığını belirterek, şiirden dizeler okudu. Erdoğan, şöyle devam etti:'Allah'ın izniyle 14 Mayıs bizimdir, endişe etmeyin. Türkiye'nin aydınlık yarınları bizimdir. Milletimizin müreffeh istikbali bizimdir. Cumhuriyetimizin kuruluşu gibi 2023 de bizimdir. Fatih'in İstanbul'u fethi gibi 2053 de bizimdir. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'teki zaferi gibi 2071 de bizimdir. Sizlerin şu heyecanında 14 Mayıs'ı, tarihe altın harflerle kaydolacak büyük bir zaferin müjdesini görüyorum. Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir demek için sabırsızlanan bir gençlik görüyorum. Karşımda Batılı efendilerinden aferin alabilmek için kırk takla atan mandacılara özgüven dersi verecek, cesaret abidesi bir gençlik görüyorum. Bu salonda tehditle, baskıyla, psikolojik harp oyunlarıyla iradesine zincir vurdurmayacak kahraman bir milletin yiğit evlatlarını görüyorum. Tariflere sığmayan muhabbetiniz, ahde vefanız, dayanışmanız, cesaret aşılayan duruşunuz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sizin kalbinizde yer edinmek, sizlere yoldaşlık yapmak, sizin o kabaran yüreklerinize eşlik etmek benim için hep iftihar vesilesi oldu.'Erdoğan, gençlerin tertemiz yüzlerine baktıkça hep daha çok çalıştıklarını, ülkeye ve millete hizmet davasına daha sıkı sarıldıklarını vurgulayarak, 'Sizin umutlarınızın büyüklüğünü gördükçe omuzlarımızdaki yükün ağırlığının daha fazla farkına vardık. Sizin azminize ve becerinize şahit oldukça Türkiye'nin müreffeh ve mutlu geleceğine olan inancımızı daha da perçinledik. Siz bize ilham verdiniz, saldırılar karşısında direnme gücü verdiniz, daha büyük hedeflere yürüme cesareti verdiniz.' ifadelerini kullandı.Gençlerin, vatandaşı olmaktan onur duyacağı bir Türkiye'yi inşa etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Erdoğan, 'Fırsat bulduğumuz her an şehirlerimize gidiyor, milletimiz ve gençlerimizle kucaklaşıyoruz. Geçen hafta Bilecik ve Denizli'deydik, bugün de Aydın'ın misafiriyiz. Diğer illerimiz gibi Aydın'da da dolu dolu bir gün geçiriyoruz.' diye konuştu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Tekirdağ'da miting yaptığını hatırlatan Erdoğan, 'Cumhur İttifakı olarak gümbür gümbür 14 Mayıs'a yürüyoruz.' ifadesini kullandı.Erdoğan, Efeler ilçesinde coşkuları meydandan taşan efe ve zeybeklerle beraber toplu açılış törenini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, 'Toplam yatırım bedeli 1 milyar 68 milyon lirayı aşan kamu yatırımları ile 1 milyar 137 milyon lirayı bulan özel sektör yatırımlarını resmen Aydınımızın ve ülkemizin istifadesine sunduk.' dedi.Açılışını yaptıkları tüm eserlerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, 'Rabb'im ömür, milletimiz de yetki verdikçe Aydın'la birlikte tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz. İstikbalimizin teminatı olan siz gençlerimizi, hayallerinizle buluşturmak için gereken tüm donanıma, tüm imkana tüm altyapıya sahip bir Türkiye'nin inşasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda son 20 yılda attığımız tarihi adımları sadece bir başlangıç kabul ediyoruz.' şeklinde konuştu.Erdoğan, gençlerin hedeflerine mani olan hangi engel ve zorluk varsa hepsini tek tek gidermekte kararlı olduklarının altını çizerek, bu anlayışla üniversite sayısını 76'dan 208'e çıkardıklarını dile getirdi.'HARÇLARI KALDIRAN İKTİDAR CHP DEĞİL, AK PARTİ İKTİDARIDIR'Artık üniversite bulunmayan il kalmadığını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:'Zengin fakir demeden, örneğin bizim dönemimizde 10 lise mezunundan bir tanesi üniversiteye girebiliyordu ama şimdi tüm mezunlar üniversiteye girme şansını yakaladı. Bunu sağlayan AK Parti iktidarıdır. Göreve geldiğimizde gençlerimizin en büyük sıkıntılarından biri üniversite harçlarıydı. Şimdi üniversite harçları sorunu kaldı mı? Hepsini kaldırdık. Bunu biz yaptık. Marjinal gruplar sokakları yakıp yıkıyordu bu harçlardan dolayı. Şimdi ben gençlere sesleniyorum; gençler bu harçları kaldıran iktidar, dikkat edin, CHP iktidarı değil, AK Parti iktidarıdır. Biz üniversite harçlarını tamamen kaldırmak suretiyle hem bu örgütlerin istismar aracını ellerinden aldık hem de ailelerimizin yükünü hafiflettik.''YURTLARIMIZIN YATAK KAPASİTESİNİ 850 BİNE ÇIKARDIK'Erdoğan, eskiden, gençlerin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak yurtların toplam sayısının 190, yatak kapasitesinin de 182 bin civarında olduğuna işaret ederek, 'Eylül ayında hizmete açtığımız 105 yeni yurt binasıyla birlikte toplam yurt sayımızı 800'e, yurtlarımızın yatak kapasitesini ise 850 bine çıkardık. Bunu biz yaptık, CHP değil, yanındakiler değil. Ellerinde büyükşehir belediyeleri var. Kaç tane yurt yapmışlar? Öyle bir dertleri yok. Biz dertliyiz dertli, biz aşığız aşık. Farkımız bu.' dedi.Yurtlarda önceden ranzalarda yatıldığını şu an ise tekli yatak sistemine geçildiğini anlatan Erdoğan, 'İçeride odası, çalışma masası hepsi var. Bu hale getirdik. Yetmez dedik. Bunları daha modern hale getireceğiz.' şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtların donanımını, otel konforuna yükselttiklerini, bu yıl yurtlara yüzde 98 gibi rekor yerleştirme oranı yakaladıklarını kaydetti.'3,3 MİLYON GENCİMİZİN 27 MİLYAR LİRALIK ENDEKS BORCUNU SİLDİK'Yurt ücretlerinde salgın döneminden bu yana herhangi bir artışa gitmediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:'Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen sembolik yurt ücretleriyle tüm gençlerimiz bu imkandan faydalanabiliyor. Bunun yanında talep eden tüm üniversite öğrencilerimizi kredi veya burs imkanlarıyla destekliyoruz. Bu yılbaşı itibarıyla üniversite öğrencilerimize lisansta 1250 lira, yüksek lisansta 2500 lira, doktorada 3750 lira kredi burs ödemesi yapıyoruz. Ayrıca yurtlarda kalan öğrencilerimize aylık 1800 lira beslenme yardımı veriyoruz. Geçmiş dönem kredi ödemeleriyle ilgili gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak 3,3 milyon gencimizin 27 milyar liralık endeks borcunu sildik. Bay Kemal, sen neyi sildin? Senin büyükşehir belediyelerinde acaba neler silindi?''GENÇLERİMİZ, DEVLETİMİZİN YURTLARINDA ÜCRETSİZ KONAKLAYARAK 81 İLİMİZİ GEZDİ'Erdoğan, 'Seyahatsever Genç Projesi' ile tatil dönemlerinde yurtların kapılarını 18-30 yaş gençlere açtıklarını söyleyerek, geçen yıl 325 binden fazla gencin, devlet yurtlarında ücretsiz konaklayarak 81 ili gönüllerince gezdiğini kaydetti.Ülkenin dört bir yanında gençleri, tematik kamplarda bir araya getirdiklerini belirten Erdoğan, 'Bu yıl 15 farklı ilimizde, 15 farklı temada hayata geçirilen kış kamplarının 7'ncisini dün itibarıyla tamamladık. Bunların yanı sıra sporda, sanatta, eğitimde, sağlıkta, çalışma hayatında sayısız projeyi eseri ve yatırımı devreye alarak sizlerin yanında olduk. İnşallah bundan sonra da gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz, kamplarımız, yurtlarımız, burslarımız, spor tesislerimiz ve diğer imkanlarımızla sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.' dedi.'GENÇLERİMİZİN TAMAMI BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZDİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, her gencin kendileri için özel olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:'Hangi siyasi fikre, kökene, hayat tarzına sahip olursa olsun gençlerimizin tamamı bizim göz bebeğimizdir. Gençlerin, tanımı başkaları tarafından yapılan harflerle sınıflandırılmasını, belli kalıplara ve şablonlara hapsedilmeye çalışılmasını reddediyoruz. Her biri farklı bir dünyayı, farklı bir karakteri, eşsiz bir potansiyeli temsil eden milyonlarca gencimizi böyle harcıalem tariflere sığdırmak mümkün de değildir, adil de değildir. Gençlerimizi, çoğu dışarıdan ithal kavramlarla tanımlama gayretlerinin gerisindeki hesapların elbette farkındayız. Bu çabanın gayesi gençleri anlamak, gençlerle empati geliştirmek, gençlerin gündemini takip etmek, derdiyle dertlenmek kesinlikle değildir. Bu tarz kurnazlıkların amacı gençlerimizi belli ideolojilere yönlendirmektir.''HALKINA AŞIK BİR SİYASETÇİYİ MİLLETİMİZDEN KOPARDILAR'Birilerinin, gençleri istedikleri gibi etiketleyip iradelerine ipotek koyabileceklerini düşündüğüne dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:'Daha önce bu tür senaryoları ülkemizde denediler ve maalesef milletimize ciddi bedeller ödettiler. Yakın tarihe baktığımızda 27 Mayıs 1960 öncesinde darbeye ortam hazırlamak için gençlerimizi adeta aparat kullandıklarını görüyoruz. Sandıkta bileğini bükemedikleri merhum Menderes'i, 'Gençleri kıyma makinasında öğütüyor' yalanı dahil her türlü iftirayı atarak idam sehpasına kadar götürdüler. Merhum Menderes'in idamıyla Türkiye sadece vatanına ve milletine meftun, vizyoner bir devlet adamını kaybetmedi. Aynı zamanda milletimize umut aşılayan cesur bir siyasetçiden de oldu. Uyduruk mahkeme kararlarıyla Menderes'i darağacına gönderenler hem onun hayatını ve hayallerini çaldılar hem de müşfik bir eşi, evlatlarına düşkün bir babayı, halkına aşık bir siyasetçiyi milletimizden kopardılar.Aynı çevreler 1980 öncesinde sokak terörüne göz yummak suretiyle gençlerimizin kanı ve canı üzerinden darbeye zemin hazırladılar. 'Türk-Kürt', 'Sünni-Alevi', 'sağcı-solcu' diyerek gençlerimizi birbirine düşman ettiler. Aralarına kirli ve kanlı duvarlar ördüler. Gençler, bir büyüğünüz olarak açık ve net söylüyorum, AK Parti'nin idealleri içerisinde kim, kimdir yok. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla bu ülkede 85 milyon bizim kardeşimizdir, canımızdır, ciğerimizdir. PKK'yı sahaya sürenler bunlar. Sonra da siyasi parti görünümlü fitne yuvalarında kandırdıkları gençlerimizi bölücü örgütün Kandil'deki savaş baronlarına peşkeş çektiler. Bay Kemal, bay bay Kemal. Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret ettin söyle bakalım.'KILIÇDAROĞLU'NA EVLAT NÖBETİ ELEŞTİRİSİKılıçdaroğlu Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret ettin? CHP'den bu ülkeye ve insanına fayda gelmez.Avrupa'sından Amerika'sına küresel güçler 14 Mayıs seçimlerini etkilemek için yoğun çaba harcıyor. Şahsım aleyhine yürütülen alçakça kampanyalar bunun için.İfade özgürlüğü diye kutsal kitabımızı yakma hadisesi de budur.