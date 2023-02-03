İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde sabah saat 09.20 sıralarında, 5 katlı bir apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiverlerle yangına müdahale etti. Binada mahsur kalanların göçmen oldukları tespit edilirken çatı katında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çatı katında mahsur kaldıktan sonra dumandan etkilenip kurtarılan 4'ü çocuk 7 kişiye ambulansta müdahale edildi.Dumanı fark eden Seyit Abdülgafur Sefer, "Dumanları gördüm. Önce soba borusundan çıkıyor diye düşündüm, sonra baktım ki dumanlar çoğalıyor. Komşuları uyardım, yangın var diye kapılarını çaldım. İtfaiyeyi de aradık. İçerde 3 ya da 4 çocuk vardı, uyuyorlarmış" dedi.