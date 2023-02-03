Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde.Çeşitli operasyon bölgelerinde harekatlarını sürdüren kahraman askerlerden her geçen gün yeni bir başarı haberi geliyor.Kahraman Mehmetçik, hain teröristleri inlerinde leş ediyor.Milli Savunma Bakanlığı, bir başarılı haberi daha duyurdu.Bakanlık, o açıklamasında şu ifadelere yer verdi;Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.