Esenyurt’ta dehşet! Gerçeği not kağıtları ortaya çıkardı: 'Cinayete teşebbüs var'

36 yaşındaki Emine Özdemir yaklaşık 9 ay önce Muhammed Özdemir ile sosyal medya üzerinden iletişim kurarak, tanıştı. Kısa süre sonra aralarında duygusal bir ilişki başladı. Emine Özdemir, evli olan Muhammed Özdemir'in eşinden boşanmaması nedeniyle, ayrılık kararı aldı. Ailesinin tepki göstermesi nedeniyle Emine Özdemir kardeşinin evine yerleşti.Bir süre sonra eşinden boşanan Muhammed Özdemir, Emine Özdemir ile evlendi. Edinilen bilgilere göre Muhammed Özdemir kıskançlık nedeniyle Emine Özdemir'e şiddet uygulamaya başladı. Şiddet gördüğü için psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan Emine Özdemir, 28 Ocak Cumartesi günü Esenyurt İnönü Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki evinin penceresinden atladı. Kadın yoğun bakımda ölümle savaşırken evde çıkan not kağıtlarına yaşadıklarını anlattığı ortaya çıktı.Özdemir'in "Başıma bir şey gelmesi halinde sorumlusu Muhammed Özdemir'dir. Bu mektup savcılara verilip gereken yapılsın" yazdığı öğrenildi. Not kağıdında, "Hastalığım beni zaten bitirdi, her gün ağlıyorum. 'Sana köpek muamelesi yapacağım' dedi. Benim boşanma gibi niyetim yoktu. Beni hep dürtüyor, boşanacağız diyerek. En ufak bir şey olduğunda hemen dövüyor beni. 2 ay önce 60 tane ilaç içtim. Bana psikolojisi bozuk baskısı yapıyor. Evde güneşlikleri bile açamıyorum. Gelip kendisi açıyor. Ben cama yaklaşsam, 'Cama dokunursan seni öldürürüm' diyor. Yanına gelmeseydim, bana kezzap atacağını söyledi" yazdığı görüldü.Emine Özdemir'in kardeşi Ömer Kanber, ablasının nişanlısından ayrıldığı dönemde, psikolojik olarak kötü bir döneminde, Muhammed Özdemir'le sosyal medya üzerinden tanıştığını anlattı. Kanber, "Evliymiş, geçim sıkıntısından dolayı eşiyle huzursuzluk yaşarken ablamla tanıştı. Eşinden boşanacağını söylüyor. Ablam da psikolojik olarak çöküntü içindeydi. Bu durumdan yararlanarak, 'Boşanıp seni alacağım' dedi. Ablam da kaçıp gitmiş. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Daha sonra bir ay beraber yaşıyorlar. Ablam sonrasında kandırıldığı anlıyor. Şiddet görmüş o süreç içerisinde. Evimize döndü, sığındı. Biz sahip çıktık. Ablam, 'Ben onu evliliğe ikna etmek istediğim için sinirlenip beni dövdü' dedi. Biz de bu şiddetin sonrasında da devam edeceği konusunda uyardık. Buna rağmen gitmek istedi. Gitmeden önce, eşinden ayrılıp ablamla evlendi. Evlendikten sonra şiddetin yanı sıra, 'Ruh hastasısın' gibi ifadeler kullanıp, psikolojisini bozup, hayatını zindana çevirdi. Muhammed Özdemir'den her konuda şikayetçiyiz" diye konuştu.Kanber, ablasının geri dönmek istediğini ancak anne ve babası kabul etmeyince kendisinin evine geldiğini belirterek, şöyle konuştu: "Yaşadıklarını bana ve eşime anlattı. Biz de gitme dedik. En son eve geldiğinde, 'Bana bir şey olursa' diye mektup bırakmıştı. Ablam böbrek ameliyatı geçirmişti. Ameliyatlı olduğu halde şiddet gördü. Ben ablama sahip çıkacağımı söyledim ama, bu kişi 'Kardeşine arabayla çarptırırım, iş giriş çıkış saatlerini biliyorum, babanı öldürtürüm' gibi tehditlerde bulundu. Ablam onun söyledikleri dışında hiçbir şeye inanmıyordu. Pazar günü sabah 11.00 sıralarında Muhammed Özdemir aradı. 'Ömer, Emine ablanla ilgili seninle konuşmam gerekiyor.Ben akşam market alışverişine çıktım. Yarım saat geçmeden Emine aradı. Ne zaman geliyorsun, diye sordu. Yarım saat sonra geleceğimi söyledim. Seni seviyorum, hakkını helal et. Ben bu acılara dayanamıyorum dedikten sonra çığlık sesi geldi. Ben koşmaya başladım, geldiğimde yerdeydi' dedi. Biz buna inanmıyoruz çünkü, ablam ağrısı olmadığını bize söylemişti. Ablamı Esenyurt'ta bir hastaneye kendi aracıyla götürmüş.Orada müdahale edilemeyeceği söylenince buraya getirildi. Tedavisi burada devam ediyor. Bu olay cumartesi oluyor, Muhammed Özdemir Pazar günü saat 10.00 sıralarında beni arıyor. Bu şekilde öğreniyoruz. Çelişkili olduğunu düşünüyorum ama, bu kişi hala dışarıda. Nasıl dışarıda bilmiyorum. Cinayete teşebbüs var. Vermiş olduğu mektuplar var, notlar var. Bunları savcılığa sunduk ama, buna rağmen hala dışarıda"