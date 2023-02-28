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Tevfik Göksu tek tek açıkladı: İşte İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm karnesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıldaki kentsel dönüşüm karnesini ortaya koydu. Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun İstanbul'daki deprem bütçesini 6 kat düşürdüğünü belirterek "Sayın Başkan, 4 yıldır sadece aynı tweetleri attı, deprem ve kentsel dönüşümle ilgili hiçbir çalışma ve proje hayata geçirmedi." ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu tek tek açıkladı: İşte İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm karnesi
Ekleme: 28.02.2023 - 19:54 Güncelleme: 28.02.2023 - 20:13 / Editör: Ozge Selin
Tevfik Göksu tek tek açıkladı: İşte İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm karnesi
Türkiye, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılırken, ülkenin en büyük nüfusuna sahip kenti İstanbul'da son 4 yılda depreme karşı herhangi proje hazırlanmaması dikkat çekti.

Tevfik Göksu tek tek açıkladı: İşte İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm karnesi

'HİÇBİR ÇALIŞMA VE PROJE HAYATA GEÇİRMEDİ'

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun dün sosyal medya hesabından, 'İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı açıklayacağım' şeklinde tweet paylaştığı hatırlatılarak İmamoğlu'nun, 2019 ve 2020 yıllarında attığı tweetlerle yine 'Deprem Seferberlik Planı'mızı hayata geçiriyoruz.' şeklinde paylaşımda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göksu, 'Sayın Başkan, 4 yıldır sadece aynı tweetleri attı, deprem ve kentsel dönüşümle ilgili hiçbir çalışma ve proje hayata geçirmedi.' ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu tek tek açıkladı: İşte İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm karnesi

'KENDİSİNİN YAPIP DA TESLİM ETTİĞİ KONUT SAYISI SIFIR'

İmamoğlu'nun, tweet haricinde sadece çalıştay yaptığını ama devamının gelmediğini aktaran Göksu, şunları kaydetti:

'İBB Başkanı, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarında 'sıfır' çekti. İstanbul'da deprem bütçesini tam 6 kat düşürdü. 2018 senesinde bütçenin yüzde 5,5'i kentsel dönüşüme ayrılmışken, 2021'de yüzde 0,89'u, 2022'de yüzde 1,13'ü ve 2023'te de yüzde 1,59'u ayrılmıştır. '5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim.' diyen Sayın Başkan'ın 4 yılın sonunda kentsel dönüşüm kapsamında kendisinin yapıp da teslim ettiği konut sayısı sıfır.'

Tevfik Göksu tek tek açıkladı: İşte İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm karnesi

'İSTANBUL İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT DEPREM'

Göksu, İBB Meclisi'nde de İmamoğlu'nun deprem ve kentsel dönüşüm seferberliklerini kulak arkası ettiğini ifade ederek 'İstanbul için en büyük tehdidin deprem' olduğunu söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu'nun depremin konuşulduğu meclis toplantısına katılmadığını belirtti.
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