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Saros Körfezi’nde deniz suyu metrelerce çekildi

Ege Denizi'nin kuzeyinde yer alan Saros Körfezi'nin Edirne’nin Keşan ilçesindeki kıyılarında, deniz suyu yer yer 60-70 metre çekildi.

Ekleme: 28.02.2023 - 15:11 Güncelleme: 28.02.2023 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Saros Körfezi’nde deniz suyu metrelerce çekildiSaros Körfezi'nde deniz suyu çekilmesiyle birlikte, vatandaşlar daha önce yüzdükleri alanda yürümeye başladı. Teknelerin bulunduğu alanda kayalıklar, yosunlar ve deniz çayırları ortaya çıktı. Deniz suyunun yer yer 60- 70 metre çekildiği Saros Körfezi'nde oluşan durumu iş insanı Mustafa Altunhan, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Denizde ciddi anlamda su çekilmesi olduğunu belirten Altunhan, taşlar ve yosunların ortaya çıktığını söyledi.

Mustafa Altunhan, “Taşlar yosunlarla beraber yukarıya çıkmış. Deniz çayırları suyun üzerine çıkmış. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Müthiş bir su çekilmesi olmuş. Neden olduğunu bilmiyorum. Ancak bilim insanları açıklayabilir. Allah sonumuzu hayır etsin. Acaba nedendir? 10 yıldan beri ilk defa burada, Saros Körfezi'nde suyun bu kadar çekildiğini gördüm' diye konuştu.

TEKİRDAĞ'DA DA ÇEKİLMİŞTİ

Tekirdağ'da 13 Şubat'ta Marmara Denizi yaklaşık 25 metre çekilmişti. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Özşahin, deniz çekilmesinin rutin olduğunu belirterek, 'Özellikle poyraz estiğinde, her sene rutin olarak Marmara Denizi'nde görülen çekilmelerdir. Özellikle alçak kıyılarda, bu çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir. Bu çekilmenin bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yoktur. Tamamen dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan hadisedir. Herhangi bir korkuya gerek yok' açıklamasını yapmıştı.

Saros Körfezi’nde deniz suyu metrelerce çekildi
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