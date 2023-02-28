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Malatya'daki 5.6’lık depremde ağır hasarlı iş yerini giren kişi enkaz altında hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren 35 yaşındaki Mehmet Öztürk'ün, ağır hasarlı iş yerini boşaltırken enkaz altında kaldığı ortaya çıktı.

Ekleme: 28.02.2023 - 17:20 Güncelleme: 28.02.2023 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Malatya'daki 5.6’lık depremde ağır hasarlı iş yerini giren kişi enkaz altında hayatını kaybetti
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor..

Bunlardan biri dün Malatya'da yaşandı.

Yeşilyurt merkezli, dün saat 12.04'te meydana gelen 5.6 büyüklüğünde depremde ağır hasarlı 30 bina, yerle bir oldu.

Çöken binaların çevresinde bulunan, ev veya iş yerlerine eşya almak için giren 12'si ağır, 140 kişi yaralandı, Bedih Kış ile Mehmet Öztürk ise hayatını kaybetti.

Ağır hasarlı iş yerini boşaltırken enkaz altında kaldı
Mehmet Öztürk'ün, 2 arkadaşı ile birlikte Dabakane Mahallesi'nde bulunan cep telefonu satışı yaptığı iş yerine elektronik eşyaları almak için girdiği sırada depreme yakalandığı ve çöken duvarın altında kaldığı ortaya çıktı.

'Duvar üzerine yıkılıyor'
Mehmet Öztürk'ün arkadaşı İrfan Yılmaz, '2 arkadaşı ile birlikte burada iş yerindeki eşyaları çıkarmak istiyorlar. O arada duvar üzerine yıkılıyor ve vefat ediyor. Diğer arkadaşları da zaten yoğun bakımda' dedi.

Malatya'daki 5.6’lık depremde ağır hasarlı iş yerini giren kişi enkaz altında hayatını kaybetti

Malatya'daki 5.6’lık depremde ağır hasarlı iş yerini giren kişi enkaz altında hayatını kaybetti
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