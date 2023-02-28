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EGM açıkladı! Deprem hakkında provokatif paylaşım yapan 145 kişi gözaltında!

EGM, depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 145'e çıktığını duyurdu.

Ekleme: 28.02.2023 - 12:43 Güncelleme: 28.02.2023 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
EGM açıkladı! Deprem hakkında provokatif paylaşım yapan 145 kişi gözaltında!
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 145'e çıktığını duyurdu.

EGM'den yapılan açıklamada, 'EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, akabinde Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve depremler çevre illerimizde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 1013 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 581 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 145 şahıs gözaltına alınmış, 27'si tutuklanmıştır' denildi.
Deprem yardımları üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri ile ilgili, 'Öte yandan depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 81 adet oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak, taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli İşlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır' ifadelerine yer verildi.
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