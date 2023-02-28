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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki çadır kentte açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afetzedeler için 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz
Ekleme: 28.02.2023 - 17:23 Güncelleme: 28.02.2023 - 17:45 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgelerine ziyaretleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretleri sırasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden sonra Afşin'deki çadır kentte de önemli açıklamalarda bulundu.

'Deprem sonrasında yaraların hızla sarıldığını görüyoruz'
İlk günden itibaren sizlerin yanınızdayız. Afşin'de de deprem sonrasında yaraların hızla sarıldığını görüyoruz. İhtiyaç duyulan çadırlar dağıtıldı, ikinci etaptayız. Konteynerlarıda süratle yerleştirerek çadırlardan konteynere geçilecek. Gıda temini, içme suyu, elektrik gibi konularda bir sıkıntı kalmadı.

'Afetzedeler için 15 bin lira taşınma yardımı ödemelerine bugün başlanıyor'
Vatandaşlarımızın maddi külfetlerini hafifletecek adımlar atıyoruz. Afetzedeler için 15 bin lira taşınma yardımını da bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz. Acil ihtiyaçlar için 100 bin lira veriyoruz. Felaketten etkilenen vatandaşlara 10 bin lira destek veriyoruz.

"Devlet olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşı çaresiz bırakmadık, bırakmayız"
Bir yıl içinde konutlarımızı tamamlayarak sizleri inşallah konutlara geçireceğiz. İnancımız ve irademiz kuvvetli. Başka yerlerde nasıl bu işleri başardıysak, bütün deprem, sel afetlerinde nasıl başardıysak bu 11 ilde de bunu başaracağız. Devlet olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşı çaresiz bırakmadık, yine bırakmayız.
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