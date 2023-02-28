ABD'de Kaliforniya ve Kahramanmaraş depremi karşılaştırıldı: 'Çok şey öğreneceğiz'

Yerli ve yabancı araştırmacılar, Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle duydukları şaşkınlığı da dile getiriyor.New York Times gazetesi, Türkiye'de depremin meydana geldiği bölgenin, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bölgeye benzerlik yönünden birçok özellik barındırdığını yazdı.Bilim insanlarının, gelecekteki depremlerin potansiyel gücüne ve yerine dair 'felaket ipuçlarını' analiz ettiği belirtildi.Kaliforniya'da yaklaşık 1200 kilometrelik uzunluğa sahip San Andreas Fayı hatırlatılarak, şöyle denildi:Bilim insanları, yer tabanlı ve uydu ölçümlerini kullanarak, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan depremin artçı sarsıntılara nasıl yol açtığını öğreniyor. Bu, Kaliforniya'da gelecekteki depremlerin potansiyel gücünü ve yerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.Sismolog Ross Stein, Türkiye'deki depremlerden 'muazzam miktarda' çok şey öğreneceklerine dair şüpheye yer olmadığını vurguladı. Kaliforniya'nın yakın tarihinde, Türkiye'deki ilk deprem kadar güçlü yalnızca iki depremin olduğu, bunların 1906'daki 7,9 büyüklüğündeki San Francisco depremi ve benzer büyüklüğe sahip 1857 Fort Tejon depremi olduğu kaydedildi.Gelecekte Kaliforniya'da Türkiye'de yaşanan depreme benzer bir sarsıntının ikinci bir fay hattı üzerinde meydana gelip gelmeyeceği konusunun gündemde olduğu ifade edildi. Kaliforniya ve Türkiye'deki deprem bölgesinin ortak noktalara sahip olduğu aktarıldı.Deprem bölgeleri, uzun, büyük fay ve çok sayıda daha küçük, ikincil fay ile pek çok ortak noktaya sahip. Jeolojik araştırmalar, önümüzdeki 30 yıl içinde Los Angeles bölgesinde 7,5 büyüklüğünde deprem olma ihtimalinin yaklaşık yüzde 30 ve San Francisco'da yüzde 20 olduğunu söylüyor. Diğer taraftan, Doğu Anadolu Fayı'nın, Kuzey Anadolu Fayı'ndan ve Kaliforniya'dan daha yavaş enerji biriktiği bilgisi paylaşıldı. Söz konusu Kaliforniya depremlerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesine rağmen, modern teknoloji, yer tabanlı sismik sensörler, uydu kaynaklı radar ve diğer araçların, Türkiye'deki depremlerin ayrıntılı ve gerçek zamanlı olarak analiz edilmesine olanak sağladığının altı çizildi.