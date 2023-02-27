Türkiye, İsveç ve Finlandiya üçlü görüşmesi 9 Mart'ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın açıklamasında konuştu.Bakan Çavuşoğlu, “İsveç Finlandiya ile daimi mekanizmanın üçüncü toplantısı 9 Mart'ta düzenlenecek.' ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu şöyle devam etti;'NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil.'