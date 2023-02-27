Türkiye, İsveç ve Finlandiya üçlü görüşmesi 9 Mart'ta
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İsveç Finlandiya ile daimi mekanizmanın üçüncü toplantısı 9 Mart’ta düzenlenecek." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın açıklamasında konuştu.
Bakan Çavuşoğlu, “İsveç Finlandiya ile daimi mekanizmanın üçüncü toplantısı 9 Mart'ta düzenlenecek.' ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu şöyle devam etti;
'NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil.'
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