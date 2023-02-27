Elon Musk durmuyor! Twitter, 200 kişiyi daha işten çıkardı

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya devi Twitter'ı satın almış ve yüzlerce çalışanın işine son vermişti.Musk yönetimi ele aldığında, şirketin 7 bin 500 civarında olan çalışan sayısı, yüzde 50’lik kesintinin ardından ciddi oranda düştü.Musk, geçtiğimiz kasım ayında, Twitter'da işten çıkarmaların son bulduğunu ve yeni çalışanlar işe alacağını duyurmuştu. Ancak ünlü milyarder, çalışanlarına verdiği sözü bir kez daha bozdu ve yeni işten çıkarmalara imza attı. Twitter, çalışanlarının yaklaşık yüzde 10'una denk gelen en az 200 kişiyi işten kovdu.Cumartesi gecesi yapılan işten çıkarmalar, makine öğrenimi ve site güvenilirliği üzerinde çalışan ürün yöneticileri, veri bilimcileri ve mühendislerini kapsıyor.Elon Musk'ın verdiği sözü tutmaması çalışanların tepkisine neden olurken, daha fazla görevlinin kovulup kovulmayacağı şu an için bilinmiyor.