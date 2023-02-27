AFAD duyurdu! Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.Saat 12.04'te meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şiddetli sarsıntı Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi. Öte yandan depremde hasarlı bazı binaların çöktüğü belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 5.5 olarak geçti. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'da meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, 'Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.' ifadelerini kullandı.AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır.' denildi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, depremin ardından A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Çınar, '5-6 bina yıkıldığı bilgisi geldi. İki kişi enkaz altında bulunuyor. Baba ve kızı var.' dedi.Malatya'da deprem! Belediye başkanı açıkladı 'Yıkılan binalar, enkaz altında kalanlar var' | VideoÖte yandan, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi' ne bağlı Karaziyaret mahallesinde depremde hasar gören bir metal fabrikasında içeri giren işçilerin tencere tabak gibi eşyaları kurtarmak istedikleri sırada çökme meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı bildirildi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz tarama çalışmalarına devam etmektedir.' ifadelerini kullandı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'daki depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını, 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını, can kaybı olmadığını bildirdi. 5 kişinin ise enkazdan kurtarıldığını ifade etti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Saat 12.04'te Malatya Yeşilyurt'ta 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimizle irtibat halindeyiz. UMKE ve 112 ACİL ekiplerimiz bölgede görevde. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun.' dedi.AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 5.6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıkılan 5 binada arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Tatar, '1 kişi hayatını kaybetti, 69 yaralı var' dedi.Öte yandan Malatya'da bir kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.