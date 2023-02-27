AFAD Başkanı Yunus Sezer: Macaristan Maraş depreminde ilk yardıma gelen ekiplerden biri

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Macaristan'ın Kahramanmaraş depreminde ilk yardıma gelen ekiplerden biri olduğunu belirterek, "167 arama kurtarma personeliyle Maraş'ta diğer illerde arama kurtarma çalışmalarına yoğun bir şekilde katıldılar." dedi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaptığı açıklamada, 'Macaristan Maraş depreminde ilk yardıma gelen ekiplerden biri. 167 arama kurtarma personeliyle Maraş'ta diğer illerde arama kurtarma çalışmalarına yoğun bir şekilde katıldılar. Bölgedeki ihtiyaçlara göre insani yardım desteklerinde de bulunuyorlar.' ifadelerini kullandı.