  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 19,97 - 20,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji kritik uyarıyı yaptı! Hangi illerde yağış olacak? Hava durumu kaç derece olacak? Fırtına olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Şubat Pazar günü için güncel hava durumu tahminleri yayınladı. Batı'da sekiz il için sarı kodlu uyarı verilirken Karadeniz ve Marmara'nın bazı bölgeleri ile Kıyı Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Ekleme: 26.02.2023 - 11:06 Güncelleme: 26.02.2023 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji kritik uyarıyı yaptı! Hangi illerde yağış olacak? Hava durumu kaç derece olacak? Fırtına olacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Muğle ve Antalya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km /saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Orta Karadeniz, Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı), sabah saatlerinden sonra Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sarı kod uyarısı verilen iller; Aydın, Çanakkale, İzmir, Muğla, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu.

EGE

Parçalı bulutlu, Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı.

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Antalya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 11°C, 19°C

Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ 6°C, 19°C

Parçalı bulutlu.

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA 3°C, 17°C

Parçalı bulutlu

SİVAS -2°C, 10°C

Parçalı bulutlu.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 4°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 2°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 19°C

Parçalı bulutlu.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Rüzgârın; Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 0°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -9°C, 2°C

Parçalı bulutlu

KARS -11°C, 3°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 0°C, 13°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADIYAMAN 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 2°C, 18°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 20°C

Parçalı bulutlu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Üsteğmen ve eşinden de 20 gündür haber yok...
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: Apartman altındaki bu dükkanlar binaya zarar veriyor!
Sözleri dünya gündemine oturdu! Deprem bölgesine giden BM Temsilcisi Antakya'da gördüklerini tek bir kelimeyle anlattı
İstanbulluların hayatını riske attılar! İşte muhalefetin dönüşüm ihanetini gösteren harita
Halk TV yayınında bir skandal daha! Depremzede çocuğa yaşadığı travmalar hatırlatıldı!
Deprem desteklerinde son dakika | 350 milyar TL'ye çıkarıldı
Halk Tv'deki algı operasyonunu vatandaş böyle patlattı: 'CHP'li Adıyaman milletvekilini bölgede göremedik'
6'lı koalisyondan kukla aday tarifi! Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Kanuni bir temele dayandıramayız ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yıldır altını çiziyor: Kentsel dönüşüm
İyi Parti'nin deprem üzerinden yapmaya çalıştığı algı başlamadan bitti
Burdur'da CHP'lilerin kentsel dönüşüme hayır dediği görüntüler ortaya çıktı
Bursa Nilüfer Barajı tamamen kurudu: İşte çarpıcı görüntüler! Vatandaşlara önemli çağrı
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
İsveç istihbaratından PKK/YPG itirafı! Kapı kapı dolaşıp haraç kesiyorlar...
Afet dönemlerine özel mevzuat değişikliği: Çok ağır cezalar geçerli olacak
Deprem bölgesinde yeni hayat için ilk adım atıldı! Proje çizildi, temel atıldı, 1 yıl içinde teslim...
AFAD'dan peş peşe son dakika Niğde depremi açıklaması: Kahramanmaraş ve Hatay depremi mi tetikledi?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: 261 terörist etkisiz, 302 KM'lik alanda hakimiyet kuruldu
Konya'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Hasar ödemeyenin lisansı iptal!
Meteoroloji kritik uyarıyı yaptı! Hangi illerde yağış olacak? Hava durumu kaç derece olacak? Fırtına olacak mı?

Meteoroloji kritik uyarıyı yaptı! Hangi illerde yağış olacak? Hava durumu kaç derece olacak? Fırtına olacak mı?

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Depremin ardından Adana’da kuraklık endişesi: Yüzde 30'un altına indi

Depremin ardından Adana’da kuraklık endişesi: Yüzde 30'un altına indi

Depremin ürküten görüntüsü: NASA Hatay'ın özel haritasını yayınlandı

Depremin ürküten görüntüsü: NASA Hatay'ın özel haritasını yayınlandı

Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu: Her yer buz tuttu

Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu: Her yer buz tuttu

En ufak çatlak dahi olmaması şaşırtıyor: 450 yılık konaklar depremlere adeta meydan okuyor

En ufak çatlak dahi olmaması şaşırtıyor: 450 yılık konaklar depremlere adeta meydan okuyor