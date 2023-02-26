Meteoroloji kritik uyarıyı yaptı! Hangi illerde yağış olacak? Hava durumu kaç derece olacak? Fırtına olacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Şubat Pazar günü için güncel hava durumu tahminleri yayınladı. Batı'da sekiz il için sarı kodlu uyarı verilirken Karadeniz ve Marmara'nın bazı bölgeleri ile Kıyı Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Muğle ve Antalya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km /saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Orta Karadeniz, Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı), sabah saatlerinden sonra Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Sarı kod uyarısı verilen iller; Aydın, Çanakkale, İzmir, Muğla, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 11°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu.
EGE
Parçalı bulutlu, Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı.
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Antalya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
K.MARAŞ 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu.
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KONYA 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİVAS -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu.
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 4°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 2°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Rüzgârın; Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu.
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -9°C, 2°C
Parçalı bulutlu
KARS -11°C, 3°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADIYAMAN 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 2°C, 18°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu.
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