Bakan Soylu Osmaniye'de çalışmalar hakkında bilgi aldı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği Osmaniye'de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Koordinatör Valiler, Milletvekilleri ve ilgililerin katılımıyla Osmaniye AFAD Kriz Merkezi'nde toplantı gerçekleştirildi.Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, AFAD ve Bakanlık görevlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Bakan Soylu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.