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Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen beldelerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Ekleme: 25.02.2023 - 18:35 Güncelleme: 25.02.2023 - 18:39 / Editör: Ozge Selin
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden ağır hasar alan ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı.

Gaziantep'te 14 bin bina ağır hasarlı
Gaziantep'te 210 bin bina bulunuyordu. Depremde, bu binalardan 3 bin 364'ü yıkıldı. Yıkılan binalardaki konut sayısı 5 bin 343 oldu. Toplam acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayısı 14 bin 341, konut sayısı 24 bin 358 olarak tespit edildi. Bu kategorideki ticarethane sayısı 6 bin 146, ahır sayısı bin 807 oldu. Gaziantep'te 64 bin 573 bağımsız bölümden oluşan 27 bin 165 binayla ilgili ise tespit yapılamadığı rapora yazıldı. İlçeler arasında en fazla yıkım bin 743 binayla Nurdağı, bin 90 binayla İslahiye başta geldi. Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde ise yıkılan bina kayıtlara geçmedi.
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